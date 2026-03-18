بالصور

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

أسماء عبد الحفيظ

مع اقتراب العيد، تبدأ كل سيدة في البحث عن أكلات مختلفة تضيف لمسة مميزة على سفرتها، وتُعد سلطة الرنجة من أشهر وألذ الأطباق التي لا يمكن الاستغناء عنها في هذه المناسبة، خاصة أنها تجمع بين الطعم القوي والقيمة الغذائية العالية، إلى جانب سهولة تحضيرها في المنزل.

وتتميز الرنجة بمذاقها المدخن الشهي، وعند تحويلها إلى سلطة مع الخضروات والتوابل، تصبح وجبة خفيفة ومثالية قبل أو أثناء العيد، كما أنها تُعتبر من الأكلات التي تفتح الشهية وتناسب التجمعات العائلية.

لماذا سلطة الرنجة اختيار مثالي قبل العيد؟

تُعد الرنجة مصدرًا غنيًا بالبروتين والأحماض الدهنية المفيدة، كما أنها تساعد على تنشيط الجسم بعد فترات الصيام أو بعد تناول كميات كبيرة من الحلويات، لذلك فهي خيار رائع قبل العيد لإعادة التوازن للجسم.

كما أن تقديمها في صورة سلطة يجعلها أخف على المعدة وأسهل في الهضم مقارنة بتناولها بشكل تقليدي.

يقدم الشيف محمود العمدة طريقة عمل سلطة الرنجة.

مكونات سلطة الرنجة

  • 2 سمكة رنجة منظفة ومقطعة
  • بصلة متوسطة مفرومة ناعم
  • طماطم مقطعة مكعبات
  • فلفل ألوان مقطع
  • عصير ليمونة كبيرة
  • ملعقة صغيرة خل
  • 2 ملعقة زيت زيتون
  • رشة كمون
  • رشة فلفل أسود
  • بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل سلطة الرنجة

ابدئي بشوي الرنجة قليلًا على النار أو في الفرن للتخلص من الزيوت الزائدة، ثم قومي بتقشيرها وتنظيفها جيدًا من الجلد والشوك.

بعد ذلك، قطعيها إلى قطع صغيرة وضعيها في وعاء، ثم أضيفي البصل والطماطم والفلفل الألوان وقلّبي المكونات جيدًا.

أضيفي عصير الليمون والخل وزيت الزيتون، ثم تبّلي بالكمون والفلفل الأسود حسب الرغبة، وامزجي الخليط جيدًا حتى تتداخل النكهات.

أخيرًا، زيني بالبقدونس وقدّميها باردة للحصول على أفضل طعم.

سر الطعم المميز

للحصول على طعم مختلف، يمكن إضافة القليل من الطحينة أو شرائح من الفلفل الحار، كما يمكن إضافة خيار مخلل لزيادة النكهة.

نصائح مهمة عند تحضير الرنجة

  • احرصي على شراء رنجة طازجة من مصدر موثوق
  • لا تكثري من الملح لأنها مملحة بطبيعتها
  • تناوليها باعتدال لتجنب احتباس السوائل

هل سلطة الرنجة مفيدة؟

نعم، ولكن بشرط الاعتدال، فهي غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، لكنها تحتوي أيضًا على نسبة ملح مرتفعة، لذا يُفضل تناولها بكميات مناسبة خاصة لمرضى الضغط.

سلطة الرنجة طريقة عمل سلطة الرنجة وصفات الرنجة للعيد أكلات العيد الرنجة في شم النسيم مكونات سلطة الرنجة سر الطعم المميز المدخن الرنجة

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

