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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بتزود الذكاء والتركيز.. اعرفي طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

سلطة الرنجة
سلطة الرنجة
اسماء محمد

تعد سلطة الرنجة من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص وفى نفس الوقت هى غنية بالبروتين والأحماض الأمينية المفيدة لصحة المخ وزيادة الذكاء وتقوية الذاكرة.

نعرض لكم طريقة عمل سلطة الرنجة الغنية بالفوائد الصحية بمذاق شهي وذلك من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سلطة الرنجة


 رنجة 

 بطاطس مكعبات مسلوقة

 فلفل ألوان جوليان

 بصل أحمر جوليان

 خل

 عصير ليمون

 كمون ناعم

 شطة ناعمة

 زيت زيتون

 بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل سلطة رنجة بالبطاطس


في البداية قشرى الرنجة ونظفيها جيدا ثم قطعيها قطع متساوية أو افرميها.

احضري بولة كبيرة واخلطي فيها الرنجة مع عصير الليمون والكمون والشطة والخل وزيت الزيتون.
ضعي عليها البصل والبطاطس والفلفل الرومي والبقدونس  والمفروم وقلبي كل الخليط وتقدم سلطة الرنجة بالبطاطس باردة وبالهنا والشفا.
 

الرنجة سلطة الرنجة طريقة عمل سلطة الرنجة الشيف نورا السادات تقوية الذاكرة

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