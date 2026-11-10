شبانة عن استبعاد باسم علي من جهاز منتخب مصر: مش لازم يكون معاه الرخصة A أو B

علق الإعلامي محمد شبانة، على استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة علي ماهر، بسبب عدم امتلاكه الرخصة التدريبية المطلوبة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "أول استبعاد في منتخب مصر، باسم علي المدرب المساعد، ترك المنتخب ولم يعد موجودًا مع الجهاز الفني، والكلام إنه مش معاه الرخصة A، وإن معاه الرخصة C".

وأضاف: "عايز أقول لباسم علي، مش لازم الرخصة A؟ على حد علمي، الرخصة B للمدرب العام، لكن المدير الفني يحتاج إلى الرخصة Pro، والمدرب العام A أو B، لكن مش عارف المدرب المساعد مطلوب منه إيه؟".

وتابع: "إزاي أعلنوا إن باسم علي موجود في الجهاز الفني؟ والنهارده نفاجأ إن باسم علي خارج الجهاز الفني؟، كالعادة، أنا مش بشوف الكلام ده في أي مكان".

وأكمل: "محدش راجع أوراقه أو الرخص التدريبية بتاعته، واتحاد الكرة اتفاجئ إن باسم ما معهوش الرخصة A".

واختتم: " اتحاد الكرة ترك لـ علي ماهر، المدير الفني، حرية اختيار البديل، يعني محدش هيفرض عليه اسم معين".