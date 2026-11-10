بشير التابعي: ناصر ماهر أفضل بديل لإمام عاشور في منتخب مصر

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه توقع رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر منذ أسبوعين، مشيرًا إلى أن القرار لم يكن لأسباب فنية، رغم الإنجازات التي حققها مع الفراعنة.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "توقعت قرار رحيل حسام حسن عن منتخب مصر منذ أسبوعين بسبب الأحداث التي حدثت، ورحيله ليس لأسباب فنية، وهو عمل إنجازات كتير، وأكيد هيتلقى العديد من العروض العربية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أتمنى من حسام حسن الالتزام بالصمت وعدم الحديث، لأنه لما بيتكلم الكلام بيدينه، والناس كلها عارفة إن رحيله مش لأسباب فنية، ومش معنى كده إنه اتعرض للظلم، لأن مدرب منتخب مصر في مهمة فنية، ولازم مكانته تكون عالية وما يمسهاش أي شيء".

وعن بديل إمام عاشور في منتخب مصر، قال: "ناصر ماهر هو اللاعب القادر على تعويض غياب إمام عاشور مع منتخب مصر".

وعن اختيارات قائمة المنتخب، اختتم تصريحاته قائلًا: "فيه علامات استفهام على استبعاد محمد إسماعيل لاعب الزمالك من منتخب مصر، لكن استبعاد ياسر إبراهيم طبيعي، لأنه مش بيشارك بقاله فترة".