غياب فراس البريكان عن حفل جوائز آسيا قد يحرمه من جائزة أفضل لاعب

كشف المختص بشؤون كرة القدم الآسيوية، بدر بالعبيد، عن عامل مهم قد يؤثر على فرص فراس البريكان، مهاجم الأهلي والمنتخب السعودي، في الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

بدر بالعبيد يكشف شرط تتويج فراس البريكان بالجائزة

وأوضح بالعبيد، خلال ظهوره في برنامج «دورينا غير»، أن غياب فراس البريكان عن حفل جوائز الاتحاد الآسيوي قد يتسبب في حرمانه من الحصول على الجائزة، مشيرًا إلى أن حضور اللاعب يُعد أحد الشروط المهمة المرتبطة بإعلان الفائز والتتويج بالجائزة.

وأعاد هذا التصريح تسليط الضوء على موقف مهاجم الأهلي من حضور الحفل، خاصة مع ترقب الجماهير السعودية لنتائج المنافسة على الجائزة القارية، التي تشهد حضور عدد من أبرز نجوم كرة القدم الآسيوية.

فراس البريكان في دائرة المنافسة على جائزة الأفضل آسيويًا

ويأتي ترشيح البريكان في ظل المستويات التي قدمها خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي والمنتخب السعودي، بعدما فرض اسمه ضمن أبرز المهاجمين السعوديين، ليحظى باهتمام جماهيري وإعلامي مع اقتراب الإعلان عن الفائز بالجائزة.

ومن المنتظر أن يتحدد موقف اللاعب من حضور مراسم التتويج وسط اهتمام بما كشفه بدر بالعبيد بشأن أهمية وجود المرشحين في الحفل.