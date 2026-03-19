الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

احذروا في أول أيام العيد.. رياح وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات (التفاصيل والدرجات)

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة ( أول أيام عيد الفطر المبارك)، طقس دافىء نهارا على أغلب الأنجاء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.


وذكرت الهيئة- في بيان، أنه متوقع أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال سيناء على فترات متقطعة، خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد بنسبة حدوث 30% من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

احذروا الرياح في أول أيام العيد

كما متوقع نشاط رياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 60 كم /س على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة الأحمر الأحمر معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 - 13

العاصمة الجديدة 24 -11

6 أكتوبر 23 - 11

بنهــــا 23 - 12

دمنهور 22 -11

وادى النطرون 24 - 11

كفر الشيخ 23 - 12

بلطيم 22 - 11

المنصورة 24 - 13

الزقازيق 24 - 12

شبين الكوم 23 - 12

طنطا 23 - 12

دمياط 21 - 11

بورسعيد 25 - 14

الإسماعيلية 25 - 13

السويس 24 - 13

العريش 27 - 14

رفح 26 - 13

رأس سدر 25 - 15

نخل 23 - 06

سانت كاترين 12 - 03

الطور 24 - 14

طابا 21 - 13

شرم الشيخ 27 - 16

الغردقة 25 - 15

الإسكندرية 22 - 12

العلمين الجديدة 21 -11

مطروح 19- 10

السلوم 16 -11

سيوة 22 - 09

رأس غارب 24 - 13

سفاجا 25 - 14

مرسى علم 26 - 15

شلاتين 27 - 16

حلايب 24 - 15

أبو رماد 25 - 14

مرسى حميرة 23 - 14

أبرق 28 - 15

جبل علبة 28 - 15

رأس حدربة 23 - 14

الفيوم 24 -11

بني سويف 24 -11

المنيا 25 - 12

أسيوط 26 -11

سوهاج 27 - 13

قنا 26 - 15

الأقصر 27 - 15

أسوان 28 - 14

الوادى الجديد 26 - 11

أبوسمبل 27 - 15

شلل النوم
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
