الأرصاد تحذّر من طقس غير مستقر الخميس .. برق ورعد ورياح قوية وأمطار محتملة |فيديو

استعرض صباح البلد بيان الأرصاد، حيث حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة الخميس 19 مارس 2026، حيث تشهد البلاد استمرار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن الرياح ستنشط بسرعة تتراوح بين 30 و50 كم/س، مما قد يثير الرمال والأتربة في بعض المناطق، ويؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بمقدار 3 إلى 5 درجات مئوية.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تصل الأمطار إلى حد السيول في بعض مناطق سيناء وخليج العقبة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مدن القناة، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد بنسبة حدوث تصل إلى 30%.

وحذرت الهيئة من مخاطر الوقوف أسفل الأشجار، اللوحات الإعلانية، والمنازل المتهالكة، كما أشارت إلى احتمال حدوث برق وحبات برد في بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، مع تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في مناطق من الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 19 مارس 2026:

القاهرة الكبرى: العظمى 23، الصغرى 14

الإسكندرية: العظمى 20، الصغرى 12

العاصمة الإدارية: العظمى 23، الصغرى 12

العلمين: العظمى 19، الصغرى 11

الوادي الجديد: العظمى 26، الصغرى 10

شرم الشيخ: العظمى 25، الصغرى 15

رفح: العظمى 20، الصغرى 9

كاترين: العظمى 15، الصغرى 5

السويس: العظمى 24، الصغرى 13

وأكدت الهيئة ضرورة توخي الحذر أثناء التنقل، خاصة في الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، واتباع تعليمات السلامة لتجنب أي حوادث نتيجة سوء الأحوال الجوية.