مصطفى بكري : زيارة الرئيس لقطر والإمارات تؤكد دعم مصر للخليج وتعزز الاستقرار الإقليمي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار اليوم قطر والإمارات، وهي الزيارة التي تدل على أن مصر تدعم دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس أكد خلال لقائه بزعيم الإمارات، على إدانة الضربات التي توجه لدولة الخليج، وأن مصر تدعمها بشكل كامل، ضد الإعتداءات التي تتم.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن زيارة الرئيس السيسي تعكس العلاقات والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، ويقدر موقف مصر الراسخ الداعم للإمارات ودورها في الحفاظ على السلم والاستقرار".