رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر: جناح الأزهر منصة لنشر الفكر الوسطي بمعرض الكتاب

تفقد الدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر، جناح الأزهر الشريف ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في أواخر أيام انعقاد المعرض، في إطار حرص الأزهر على متابعة مشاركاته الثقافية والفكرية، ودوره في نشر الوعي الديني وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال.

رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

وأشاد الدكتور أتى خضر، بالجهود المبذولة في جناح الأزهر عبر الأيام الماضية، مؤكداً أن مشاركة الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب تمثل أحد أوجه رسالته العالمية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتعزيز الحوار الثقافي، وبناء وعي معرفي مستنير لدى الشباب والنشء، من خلال محتوى علمي رصين يواكب متغيرات العصر.

وأشار رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر إلى أن الأزهر الشريف يولي اهتماماً بالغاً بالوجود الفاعل في المحافل الثقافية الكبرى، وعلى رأسها معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره منصة رئيسية للتواصل مع الجمهور ونشر رسالته القائمة على العلم والفكر والحوار.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).