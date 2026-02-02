الجهاز الفني لفريق الأهلي يحتفل بعيد ميلاد عادل مصطفى خلال المران

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واللاعبين، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة، على الاحتفال بعيد ميلاد عادل مصطفى، المدرب العام للفريق.

وفى لفتة مفاجئة أحضر الجهاز الفني، «تورتة» داخل ملعب التتش، للمدرب العام عادل مصطفى، الذي احتفل بعيد ميلاده أمس الأحد.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم، في أحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الأهلي المرتقبة غدا أمام البنك الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

ويواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي، عند تمام الساعة الثامنة مساء غد الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز.