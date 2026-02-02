قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرسيدس G-Class بتحديثات جديدة تخطف الأنظار .. صور
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

23 مارس.. نظر استئناف حكم التعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني

الفنان احمد صلاح حسني
الفنان احمد صلاح حسني
رامي المهدي

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 23 مارس 2026 لنظر الاستئناف المقدم من رمضان عبدالمنعم أبوهنديه المحامي بالنقض والإدارية العليا، والمتعلق بالحكم الصادر لصالح جهة الدعوى في قضية التعويض ضد الفنان احمد صلاح حسني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المتاحة للطعن على الأحكام المدنية، حيث ستستمع المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة الطرفين والنظر في أسباب الاستئناف ومدى صحتها.

وكانت قضت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة، بإلزام الفنان أحمد صلاح حسني بدفع تعويض 100 ألف جنيه، للمواطن محمد صلاح وزوجته، في الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، والمقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني، والتى تطالبه بتعويض مليون جنيه تعويضا عن حادث سيارته، وتحطيم سيارة مواطن بالتجمع الخامس

رمضان عبدالمنعم أبوهنديه المحامي بالنقض والإدارية العليا

وجاء الحكم برئاسة المستشار أحمد هاني، وعضوية المستشارين عمرو يوسف ومعتز أشرف، بعد ثبوت قيام الفنان بالاصطدام بسيارة المجني عليه نتيجة الإهمال والرعونة أثناء القيادة، وشهدت الجلسة السابقة دخول زوجة المدعي في دعوى التعويض بصفتها مالكة السيارة التي تعرضت للحادث.

وتعود تفاصيل القضية  إلى اتهام الفنان في وقت سابق بتحطيم سيارة المواطن محمد صالح صابر، في القضية التي حملت رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.


 

الفنان احمد صلاح حسني احمد صلاح حسني ظر الاستئناف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

طهران تحت الأرض

المرشد يختفي وطهران تحت الأرض .. إيران تستعد لسيناريو الحرب المفتوحة

ممرضة تمزح مع الجثث

أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة

خلاف ابو الليف

خدت غرضها وعملت بلوك.. أبو الليف يكشف كواليس خلافه مع مذيعة شهيرة

بالصور

نجمهم خفيف وحظهم متقلب.. أبراج مطالبة بالحذر من الحسد والعكوسات في فبراير

لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)
لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)
لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)

لا تتناوله.. شاي قد يعرضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

سيارات برابوس
سيارات برابوس
سيارات برابوس

فيديو

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

المزيد