تقرير مفصل .. قرار جديد من مدرب الأهلي بشأن أزمة إمام عاشور

وجه الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي بضرورة عرض تقرير يومي عن إمام عاشور لاعب الفريق بعد قرار إيقافه خلال الفترة الماضية.

وطالب توروب بمعرفة كافة التفاصيل عن اللاعب وتدريباته الفردية بشكل تفصيلي للوقوف على تفاصيل حالته الفنية.

ويرغب المدرب في معرفة مدى استجابة إمام عاشور للقرار الأخير الخاص بعقوبته وتقديمه لمصلحة الفريق على مصلحته الشخصية.

مباراة الأهلي القادمة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية في الثامنة مساء غد الثلاثاء إلي ستاد القاهرة الدولي حيث يقام اللقاء الذي يجمع الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 26 نقطة من 13 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 ويقابلهم خسارة وحيدة بينما يحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة من 14 مباراة حيث فاز في 4 وتعادل في 8 مباريات وخسر لقائيين.

ويتجه الدانماركي ييس توروب بالإستعانة بـ 4 نجوم سوبر للدفع بهم في مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز وهم : محمد الشناوي وأشرف بن شرقي وأحمد عيد إضافة إلي الوافد الجديد هادي رياض.



ويعتزم الدينماركي يسس توروب من هذه الاجرءات تخفيف الضغط علي التشكيل الأساسي للفريق في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية علي صعيد المشاركات المحلية والإفريقية وتجديد الدماء وطموح بعض عناصر دكة البدلاء.