البحث العلمي تعلن إطلاق نداء الابتكار الأخضر .. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إطلاق نداء الابتكار الأخضر (Green Innovation) تحت مظلة مبادرة بوابة الابتكار الوطنية (National Innovation Gateway)، وذلك دعمًا للحلول الابتكارية المستدامة القائمة على البحث العلمي، وتعزيزًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تهدف المبادرة إلى:

• ربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيقات العملية ذات الأثر الاقتصادي والمجتمعي

• تشجيع التقنيات النظيفة وكفاءة إدارة الموارد

• الحد من الآثار البيئية السلبية بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة

مجالات الأولوية تشمل:

• الطاقة الجديدة والمتجددة

• إدارة المخلفات والاقتصاد الدائري

• المياه ومعالجة الصرف

• الزراعة المستدامة والأمن الغذائي

• المواد الصديقة للبيئة والتقنيات النظيفة

الفئات المستهدفة:

• الباحثون وأعضاء هيئة التدريس

• فرق البحث العلمي متعددة التخصصات

• الشركات الناشئة القائمة على مخرجات البحث العلمي في المجالات البيئية

يتم تقييم المشروعات وفقًا لمعايير الابتكار، والأثر البيئي، والجدوى الفنية والاقتصادية، وإمكانية تحويل المخرجات إلى منتجات أو خدمات مستدامة.

للتقديم ومعرفة التفاصيل من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية في موعد اقصاه ١٤ أبريل ٢٠٢٦:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/الابتكار-الأخضر-green-innovation/?lang=ar

معًا نحو ابتكار أخضر يدعم مستقبلًا مستدامًا لمصر.