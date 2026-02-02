بمميزات احترافية وبطارية تدوم لساعات.. أفضل ساعة ذكية في الأسواق

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في ساعات كاسيةو الجديدة فقد أطلقت شركة كاسيو رسميًا مجموعة جديدة من ساعات جي-شوك ​التي ​تجمع بين الإطارات المعدنية والشاشات الحمراء الجريئة لإطلالة مميزة وعملية متينة للاستخدام اليومي. وقد تم إطلاق الطرازات الأربعة الجديدة، وهي GM-110YRA-8JF وGM-2100YRA-8JF وGM-5600YRA-8JF وGM-6900YRA-8JF، رسميًا في اليابان.

ساعة ذكية

أربع ساعات جي-شوك ​​معدنية جديدة

تجمع جميع الموديلات الأربعة بين مقاومة الصدمات المميزة لكاسيو وميزاتها العملية، مع لمسة بصرية فريدة تخطف الأنظار على المعصم.

تستخدم كاسيو في جميع هذه الموديلات إطارات من الفولاذ المقاوم للصدأ مع علب من الراتنج وأحزمة من السيليكون الناعم الملمس، مما يمنح هذه الساعات متانة للاستخدام الخارجي دون التضحية بالأناقة. كما تتميز كل ساعة بمقاومة للماء حتى عمق 20 بار، وزجاج معدني للحماية، وإضاءة خلفية LED بيضاء، وتقويم تلقائي، ومنبه، ومؤقت، وغيرها الكثير.



ساعات كاسيو جي-شوك ​​معدنية

تجمع ساعة G-Shock GM-110YRA-8JF بين العرض التناظري والرقمي، وتُصنف ضمن الفئة الفاخرة من سلسلة G-Shock، وهي مستوحاة من سلسلة 110 الشهيرة من كاسيو. تتميز الساعة بميناء أحمر جريء، وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهيكل كلاسيكي متين يحمل بصمة G-Shock المميزة. أما ساعة GM-2100YRA-8JF، فهي المستوحاة من سلسلة CasiOak، فهي نسخة أنحف من سلسلة 100 الأيقونية، وتتميز أيضاً بميناء أحمر مع لمسات معدنية. يتوفر كلا الطرازين للشراء في اليابان بسعر 40,150 ين ياباني (حوالي 260 دولاراً أمريكياً).

من جهة أخرى، تُعدّ ساعة GM-5600YRA-8JF تصميمًا كلاسيكيًا آخر من ساعات كاسيو جي-شوك ​​الرقمية المربعة، وتتميز بعنصر تصميم مشابه، بينما تتميز ساعة GM-6900YRA-8JF بحجم أكبر مع شاشة حمراء زاهية مماثلة في هيكل أكثر استدارة. وقد طرحت كاسيو هاتين الساعتين بسعر 37,400 ين ياباني (ما يعادل 242 دولارًا أمريكيًا تقريبًا). ويأتي هذا الإصدار بعد يوم واحد من إعلان الشركة عن ساعة كاسيو أوشينوس الجديدة المزودة بإطار من الياقوت الأزرق وحركة تعمل بالطاقة الشمسية بتقنية البلوتوث.