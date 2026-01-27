قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
نقل سامح الصريطي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
ميركاتو يناير يشتعل في البريميرليج .. صفقات مرتقبة وأسماء ثقيلة على رادار الأندية ..تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
يديعوت أحرونوت: وصول مراقبين دوليين وموظفين فلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدا لفتحه
تكنولوجيا وسيارات

بطارية تدوم لساعات ..إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق 2026

ساعة ذكية
ساعة ذكية
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في ساعات  Watch X1 وWatch P1 وكلاهما يأتي بالعديد من ميزات الرائدة كميزات تتبع اللياقة البدنية وعمر البطارية الأطول.

ساعة ذكية

ساعة HMD Watch X1

تُعتبر ساعة Watch X1 من بين الساعات الأعلى سعراً في فئتها. فهي تتميز بشاشة AMOLED دائرية مقاس 1.43 بوصة بدقة 466 × 466 وذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة.
 

تتمتع الساعة بتصنيف IP68 كحماية ضد دخول الماء والغبار، ويمكن أن تدوم حوالي خمسة أيام بشحنة واحدة.
 

أما عن الميزات الآخرى فهي تأتي بمستشعرات لمعدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى تتبع النوم وأكثر من 700 وضع رياضي. كما توجد تنبيهات صحية أساسية، مثل التنبيهات لفترات الخمول الطويلة وتنبيهات شرب الماء.

ساعة ذكية

ميزات ساعة Watch X1

تأتي ساعة Watch X1 بألوان الرمادي والأسود والرمادي .

أما عن مواصفات ساعة Watch P1  فهي مزودة بشاشة LCD مستطيلة أكبر حجماً (1.83 بوصة)، ولكن بدقة أقل تبلغ 284 × 240 بكسل وسطوع أقصى يبلغ 550 شمعة/م².

بفضل تصنيف IP67، فهي مقاومة للغبار والماء، لكنها غير مناسبة للسباحة. يصل عمر البطارية إلى أربعة أيام، أي أقل قليلاً من ساعة Watch X1، إلا أنها  تتضمن 700 وضع رياضي وميزة مراقبة النوم. تتوفر باللونين الأسود والفضي.
 

بعيدا عن الميزات فتأتي الساعتين يغيب كبير وهو أنها لا تدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مما يعني عدم إمكانية تتبع الأنشطة بشكل مستقل في الهواء الطلق

