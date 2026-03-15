قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإيراني: كنا مستعدين لخفض تخصيب اليورانيوم مقابل اتفاق
ضوابط ذهاب النساء إلى الجيم.. إمام مسجد السيدة زينب يكشف عنها
علي جمعة يوضح كيفية إخراج الزكاة عن العدوة وتقسيطها وفق الفقه الإسلامي
دعاء ليلة القدر للميت مكتوب.. أفضل الأدعية للمتوفى في العشر الأواخر من رمضان
قيادي بالجبهة الوطنية: رسائل الرئيس السيسي تؤكد ضرورة تماسك الأسرة ووحدة الصف الوطني
وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض مسيرة في المنطقة الشرقية
وحش BYD الرياضي .. يانج وانج U8 بقدرات مذهلة | صور
مسئول استخباراتي إسرائيلي يكشف عن خطأ إيراني أدى إلى اغتيال خامنئي
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره
الرئيس السيسي: ندعم سيادة العراق وأمنه واستقراره
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
رفض واستنكار عربي لإغلاق الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 27 رمضان 2026

الحرمين الشريفين
الحرمين الشريفين
أحمد سعيد

يقبل المصلون إلى الحرمين الشريفين لأداء صلاتي العشاء والتراويح، ويقدم لكم “صدى البلد” بثاً مباشراً، لـ شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 27 رمضان بالسعودية.

بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 27 رمضان 2026

يقبل المصلون على المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة لاغتنام الثواب صلاة العشاء و التراويح وسط أجواء إيمانية في شهر رمضان 2026.. وإليكم البث المباشر..

عدد ركعات صلاة التراويح


اتفق جمهور العلماء والمذاهب الفقهية الأربعة، على أن عدد ركعات صلاة التراويح عشرون ركعة دون الوتر، وتكون ثلاثًا وعشرين ركعة مع الوتر، وهذا هو المعتمد عند جمهور الفقهاء عبر العصور.

عدد ركعات صلاة التراويح

صلاة التراويح ليست بفرض، والدين يسر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة فقد أتى بالكمال وعمل عملًا يُثَاب عليه وله أجر وافر، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلَّى ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورًا أيضًا، غير أنَّه لم يرقَ إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركًا فرضًا من الفرائض.

ويستحب الجلوس بين صلاة كلِّ أربعِ ركعاتٍ بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، ولم يُؤثَر عن السلف شيءٌ معين يلزم ذكره في حالة الانتظار، وأهل كل بلد مُخَيَّرون وقت جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون في صمت وسكون.

كيفية صلاة التراويح 11 ركعة

كيف تصلي التراويح 11 ركعة؟ صلاة التراويح تصلى مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، ثم يصلي الشفع ركعتين ثم الوتر، ووقت صلاة التراويح يكون من بعد صلاة العشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفقٌ عليه.

عدد ركعات صلاة التراويح


في "الصحيحين" عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيدُ في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة منها الوتر".

وما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يُصَلّي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر فضعيف.

دليل ثبوت العشرين ركعة في صلاة التراويح


أمَّا ثبوت العشرين ركعة فكان بإجماع الصحابة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وكون الرسول لم يثبتْ عنه أنَّه صلَّى العشرين لا يُعْتَبَرُ دليلًا على عدم سُنِّية العشرين؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نتبع ما يحدث في عهد الخلفاء الراشدين حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» "سنن ابن ماجه". وقال أيضًا: «ستحدث بعدي أشياء فأحبها إلي أن تلزموا ما أحدث عمر».

وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه، فقال: التراويح سنة مؤكدة، ولم يستحدثه عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مُبْتَدِعًا، ولم يأمرْ به إلا عن أصلٍ لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما دام الرسول صلوات الله عليه قد أمرنا باتّباع ما يحدث في عهد الخلفاء الراشدين وخاصة سيدنا عمر فتكون صلاة العشرين ركعة هي سنة التراويح، فكأنَّ الرسول هو الآمر بها؛ حتى إنَّ الأصوليين ذكروا أنَّ السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو واحد من الصحابة، على أنَّ الإجماع من الأدلة الشرعية التي يلزمُ الأخذُ بها.

بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 27 رمضان 2026 العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 27 رمضان 2026 27 رمضان 2026 التراويح الحرمين الشريفين بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

