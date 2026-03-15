ما أنواع الرياضات التي كانت على عهد النبي؟ .. إمام السيدة زينب يجيب

وجهت طفلة تدعى “رقية”، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، قالت فيه: “ايه هي أنواع الرياضة التي كانت في زمن الرسول الكريم؟”.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن رياضة الجري كانت موجودة على عهد النبي، فكان يسابق السيدة عائشة وسبقها مرة وسبقته مرة، والصحابة كانوا يتسابقون.

وأضاف أحمد عصام فرحات، أن هناك صحابي يدعى: سلمة بن الأكوع، كان أسرع صحابي من صحابة النبي، فكان يسبق جميع الصحابة.

وأشار إلى أن من الرياضات الأخرى التي كانت موجودة في عهد النبي: الفروسية وركوب الخيل وكان العرب مشهورين بها، بجانب الرماية "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل".