بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
مفتي الجمهورية يترأس الجلسة العلمية الأولى في اليوم الثاني لمؤتمر دعم حقوق المرأة
تعاون مصري - سعودي مرتقب لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

التقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، على هامش مشاركته في "المنتدى السعودي للإعلام". 

تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتوثيق العلاقات الإعلامية بين مصر والسعودية، بما يعزّز التكامل الإعلامي بين البلدين الشقيقين، كما تم مناقشة وبحث برامج التعاون المشتركة في مجالات تدريب الإعلاميين، وبلورة التوافق الكبير في الرؤى والتوجهات والسياسات في برامج إعلامية بين البلدين.

كما تناول اللقاء مناقشة الجانبان آليات التعاون في حماية التراث الثقافي وصون حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن الحفاظ على الهوية العربية ودعم الصناعات الإبداعية، وكذلك مناقشة مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، والاستفادة منها في تطوير المحتوى الإعلامي، وتحسين أدوات الإنتاج، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز أن اللقاء يعكس عمق العلاقات المصرية-السعودية، مشيرًا إلى أن التعاون الإعلامي بين البلدين يمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل العربي. 

وأوضح أن هناك توافقًا كبيرًا في الرؤى والتوجهات الإعلامية، لافتًا إلى أهمية تعزيز برامج التعاون المشترك، خاصة في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الأداء الإعلامي ومواكبة المتغيرات المتسارعة.

وأكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الإعلامي مع مصر، مشددًا على أهمية العمل المشترك في حماية التراث الثقافي وصون حقوق الملكية الفكرية، ودعم الصناعات الإبداعية العربية، مشيرًا إلى أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي وتحسين أدوات الإنتاج، بما يواكب التحول الرقمي ويعزز حضور الإعلام العربي إقليميًا ودوليًا.

