بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن وجود عرض من الدوري السعودي، للاعب الفريق الأول لكرة القدم بٕ نادي الزمالك دونجا.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عرض لدونجا الزمالك من النجمة السعودي ب٨٠٠ الف دولار فقط و ٢٠٠ الف دولار امتيازات والنجمة في المركز الأخير في دوري روشن واخيرا عمرو الجزار اتباع للأهلي بمليون و ١٠٠ الف دولار واحمد رضا إعارة لمدة سنة و نص".

ويحل نادي الزمالك ضيفا علي فريق كهرباء الإسماعيلية في الخامسة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة دور نايل الدوري المصري الممتاز علي استاد هيئة قناة السويس الجديد.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع برصيد25 نقطة من جدول ترتيب الدوري بينما يتذيل فريق كهرباء الإسماعيلية جدول الترتيب في المركز قبل الأخير يصارع من أجل البقاء برصيد 11 نقطة بفارق 14 نقطة بين الفريقين.

وينهي الفريقين مرانهم الختامي مساء غد الثلاثاء إستعدادا لخوض اللقاء المرتقب ويسعي الفارس الأبيض لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلي 28 نقطة ويواصل الزحف نحو الصدارة.