إصابة غامضة تفاجئ تير شتيجن ورد فعل مفاجئ من جيرونا.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن تعرض تير شتيجن، حارس مرمى فريق جيرونا الإسباني المنتقل حديثا للفريق على سبيل الإعارة من برشلونة للإصابة مشيرة إلى أن النادي يرغب في إنهاء الإعارة.

وتعاقد جيرونا مع تير شتيجن، حتى نهاية الموسم الجاري، على سبيل الإعارة، بعدما ابتعد عن التشكيل الأساسي لبرشلونة.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، جاء ذلك في ظل الغموض الذي يحيط بحجم الإصابة التي تعرّض لها الحارس الألماني مؤخرًا، وما قد يترتب عليها من غياب طويل عن الملاعب.

وأضافت أن المؤشرات الطبية الأولية غير مطمئنة؛ حيث يخضع تير شتيجن لمزيد من الفحوصات الدقيقة، وسط ترجيحات بغيابه لفترة قد تمتد لشهرين أو أكثر، في حال تأكد وجود تمزق عضلي.

ودفع الوضع إدارة جيرونا إلى إعادة تقييم ملف حراسة المرمى بالكامل، خاصة مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات، حيث ترى أن استمرار الحارس الألماني ضمن صفوف الفريق دون وضوح زمني لعودته يمثل مخاطرة فنية، ما فتح الباب أمام سيناريو إنهاء الإعارة والبحث عن بديل جاهز.

في المقابل، يفضّل برشلونة انتظار التشخيص الطبي النهائي قبل حسم موقفه.

ويدرك برشلونة أن تطورات الإصابة قد تفرض تغييرات على خططه المتعلقة بمركز حراسة المرمى خلال المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الفريق الأول أو ما يتعلق بمستقبل تير شتيجن.