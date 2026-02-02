قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرعة كأس أمم آسيا 2027 في الدرعية بالسعودية
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق

مجدي سلامة

قال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين إن مهاجمه رافينيا سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوع بعد إصابته في ساقه اليمنى، بعد أن اضطر اللاعب البرازيلي للخروج بين الشوطين خلال فوز فريقه 3-1 على إلتشي يوم السبت الماضي.

وغاب اللاعب (29 عاما)، الذي سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم، عن الملاعب لمدة شهرين تقريبا بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في سبتمبر أيلول الماضي.

وأضاف برشلونة في بيان "يعاني رافينيا من إجهاد في عضلات ساقه اليمنى... ومن المتوقع أن تستغرق فترة تعافيه أسبوعا واحدا".

وسيغيب اللاعب عن مباراة الفريق خارج أرضه أمام ألباسيتي في دور الثمانية لكأس الملك غدا الثلاثاء.

ويتقدم برشلونة المتصدر، الساعي للفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة في أربع سنوات، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد.

برشلونة دوري الدرجة الأولى الإسباني رافينيا

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

مؤتمر دعم حقوق المرأة

المحور الثالث بالجلسة الخامسة لمؤتمر دعم حقوق المرأة يناقش دور النساء في السلم والأمن

د. سحر نصر

سحر نصر : بيت الزكاة والصدقات قدَّم الدعم إلى 21 مليون مستفيد

مؤتمر الأزهر لحقوق المرأة يفتح نقاشًا موسعًا حول التمكين السياسي

مؤتمر الأزهر لحقوق المرأة يفتح نقاشًا موسعًا حول التمكين السياسي ودور الخطاب الرشيد

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

