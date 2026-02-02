نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق

قال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين إن مهاجمه رافينيا سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوع بعد إصابته في ساقه اليمنى، بعد أن اضطر اللاعب البرازيلي للخروج بين الشوطين خلال فوز فريقه 3-1 على إلتشي يوم السبت الماضي.

وغاب اللاعب (29 عاما)، الذي سجل ثمانية أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم، عن الملاعب لمدة شهرين تقريبا بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في سبتمبر أيلول الماضي.

وأضاف برشلونة في بيان "يعاني رافينيا من إجهاد في عضلات ساقه اليمنى... ومن المتوقع أن تستغرق فترة تعافيه أسبوعا واحدا".

وسيغيب اللاعب عن مباراة الفريق خارج أرضه أمام ألباسيتي في دور الثمانية لكأس الملك غدا الثلاثاء.

ويتقدم برشلونة المتصدر، الساعي للفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة في أربع سنوات، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد.