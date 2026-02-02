قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
رياضة

شهر مليء بالتحديات.. حمزة عبدالكريم يستعد لمباريات حاسمة مع برشلونة أتلتيك.. هل سينجح في مهمته؟

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
منتصر الرفاعي

يستعد المهاجم المصري حمزة عبدالكريم المنضم حديثا إلى صفوف برشلونة أتلتيك على سبيل الإعارة لخوض شهر فبراير المزدحم بمباريات حاسمة على مستوى الدوري والبطولات المحلية بعد إتمام نادي برشلونة صفقة استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر مع خيار شراء مستقبلي.

وأكد الحساب الرسمي للنادي: "تم الاتفاق مع الأهلي على استعارة حمزة عبدالكريم حتى نهاية الموسم، مع خيار شراء لصالح برشلونة".

برنامج فبراير مزدحم بالمواجهات القوية

يبدأ حمزة رحلته مع برشلونة بمواجهة الجولة الـ21 مساء الأحد الأول من فبراير قبل أن يواجه فريقه بارباسترو يوم الأحد 8 فبراير ضمن منافسات الدوري.

وفي اختبار مهم يلتقي الفريق مع أندورا في نصف نهائي كأس كتالونيا يوم الأربعاء 21 فبراير بينما يحل برشلونة ضيفًا على كاستيلون في الجولة الـ23 يوم السبت 14 من الشهر نفسه.
وتختتم مباريات الشهر بمواجهة ألكويانو في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

خطوات رسمية قبل الظهور الأول

وكشف النادي أن حمزة عبدالكريم ينتظر صدور تصريح العمل في إسبانيا قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه، بعد استكماله إجراءات التأشيرة في السفارة الإسبانية مؤكدا أن الأهلي ليس طرفًا في الأمر حاليًا.

تصريحات حمزة عبدالكريم

وقال اللاعب عبر الموقع الرسمي للنادي:أشعر بالحماس الشديد أنا مستعد ومتحمس ولا أطيق الانتظار لأكون على أرض الملعب. 

هدفي أن أبذل كل ما في وسعي من أجل هذا النادي وأتمنى أن أصل إلى الفريق الأول وأمثل برشلونة بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف:أنا إنسان طبيعي أحب كرة القدم فهي شغفي وأعطيها كل ما لدي رسالتي لعائلتي والجماهير المصرية؟ هذه خطوة جديدة بالنسبة لي وأنا متحمس لها، وأتمنى أن أتمكن من إسعادهم وجعلهم فخورين بي وبما سأقدمه.

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا تعاقده مع المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لتدعيم صفوف فريقه الرديف «برشلونة أتلتيك»، ضمن خطة النادي لجذب المواهب الواعدة من مختلف أنحاء العالم، وخصوصًا من القارة الإفريقية.

ويُعد حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، أحد أبرز النجوم الصاعدين من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث خاض مشاركات رسمية مع الفريق الأول في سن مبكرة، ليصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ القلعة الحمراء بعد رمضان صبحي.

حمزة عبدالكريم برشلونة نهائي كأس كتالونيا الأهلي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

الزمالك

وائل القباني: لم يعجبني إفراط لاعبي الزمالك في الاحتفال بالفوز على المصري

الزمالك

كريم رمزي: ما يفعله الزمالك أشبه بالمستحيل.. وجمهوره يستحق الثناء

أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم

أحمد عبد القادر يوجه رسالة تهنئة لـ محمد عبد المنعم.. ماذا قال؟

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

