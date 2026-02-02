شهر مليء بالتحديات.. حمزة عبدالكريم يستعد لمباريات حاسمة مع برشلونة أتلتيك.. هل سينجح في مهمته؟

يستعد المهاجم المصري حمزة عبدالكريم المنضم حديثا إلى صفوف برشلونة أتلتيك على سبيل الإعارة لخوض شهر فبراير المزدحم بمباريات حاسمة على مستوى الدوري والبطولات المحلية بعد إتمام نادي برشلونة صفقة استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر مع خيار شراء مستقبلي.

وأكد الحساب الرسمي للنادي: "تم الاتفاق مع الأهلي على استعارة حمزة عبدالكريم حتى نهاية الموسم، مع خيار شراء لصالح برشلونة".

برنامج فبراير مزدحم بالمواجهات القوية

يبدأ حمزة رحلته مع برشلونة بمواجهة الجولة الـ21 مساء الأحد الأول من فبراير قبل أن يواجه فريقه بارباسترو يوم الأحد 8 فبراير ضمن منافسات الدوري.

وفي اختبار مهم يلتقي الفريق مع أندورا في نصف نهائي كأس كتالونيا يوم الأربعاء 21 فبراير بينما يحل برشلونة ضيفًا على كاستيلون في الجولة الـ23 يوم السبت 14 من الشهر نفسه.

وتختتم مباريات الشهر بمواجهة ألكويانو في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

خطوات رسمية قبل الظهور الأول

وكشف النادي أن حمزة عبدالكريم ينتظر صدور تصريح العمل في إسبانيا قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه، بعد استكماله إجراءات التأشيرة في السفارة الإسبانية مؤكدا أن الأهلي ليس طرفًا في الأمر حاليًا.

تصريحات حمزة عبدالكريم

وقال اللاعب عبر الموقع الرسمي للنادي:أشعر بالحماس الشديد أنا مستعد ومتحمس ولا أطيق الانتظار لأكون على أرض الملعب.

هدفي أن أبذل كل ما في وسعي من أجل هذا النادي وأتمنى أن أصل إلى الفريق الأول وأمثل برشلونة بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف:أنا إنسان طبيعي أحب كرة القدم فهي شغفي وأعطيها كل ما لدي رسالتي لعائلتي والجماهير المصرية؟ هذه خطوة جديدة بالنسبة لي وأنا متحمس لها، وأتمنى أن أتمكن من إسعادهم وجعلهم فخورين بي وبما سأقدمه.

