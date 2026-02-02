تقلبات جوية غدا.. والأرصاد تحذر من انخفاض مؤقت في الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء 3 فبراير 2026، مشيرة إلى حدوث انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، بينما يكون مائلًا للدفء نهاراً على معظم المناطق، ودافئاً على محافظات جنوب الصعيد.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة:

حذرت الهيئة من نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما تتكون "أتربة عالقة" صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وتتهيأ الفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على فترات متقطعة بمناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما توجد فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20%) على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة:

سجلت العظمى في القاهرة والوجه البحري 22 درجة مئوية والصغرى 12 درجة، بينما تنخفض الصغرى في شمال الصعيد لتصل إلى 8 درجات فقط.

وفي جنوب الصعيد، تصل العظمى إلى 27 درجة، في حين تسجل السواحل الشمالية 20 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 25 12

6 أكتوبر 24 11

بنهــــا 23 13

دمنهور 23 12

وادي النطرون 25 12

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 22 12

المنصورة 24 13

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 24 13

طنطا 23 13

دمياط 23 14

بورسعيد 24 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 13

العريش 25 11

رفح 24 10

رأس سدر 26 12

نخل 25 10

كاترين 19 06

الطور 27 13

طابا 26 10

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 27 14

الإسكندرية 22 12

العلمين 20 11

مطروح 20 11

السلوم 21 12

سيوة 22 10

رأس غارب 26 13

سفاجا 27 14

مرسى علم 27 15

شلاتين 28 16

حلايب 26 18

أبو رماد 27 16

مرسى حميرة 27 16

أبــــــرق 26 17

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 18

الفيوم 25 11

بني سويف 25 11

المنيا 26 09

أسيوط 27 10

سوهاج 28 12

قنا 29 12

الأقصر 31 11

أسوان 31 13

الوادي الجديد 29 08

أبوسمبل 29 10