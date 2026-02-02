قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
المكسيك تتحدى الضغوط الأمريكية وتتعهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى كوبا
إزالة العقار المائل في المحلة.. ومحافظ الغربية يقطع زيارته للقاهرة
هل يجوز التصرف في البضائع المعفاة جمركيا؟.. القانون يجيب
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بالرؤية الأفقية
وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي
الرورو المصري الإيطالي.. ممر أخضر يفتح أبواب أوروبا أمام الصادرات المصرية
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
تحركات دبلوماسية مكثفة.. إدارة ترامب منفتحة على مفاوضات مع إيران واجتماع محتمل في أنقرة
متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة
سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة
الحبس وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة تلفيق صور وفيديوهات خادشة لآخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بالرؤية الأفقية

طقس اليوم
طقس اليوم
ميرنا محمود

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 2 فبراير، وما يصاحبها عدد من الظواهر الجوية وفقًا لما أشار إليه بيان هيئة الأرصاد عبر صفحتها الرسمية.

وجاء البيان كالاتي :

الوضع الجوى الساعة الواحدة والنصف  ليلاً تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى الرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية،يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وتابع: ومن المتوقع أن تتقدم إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد مع تقدم الوقت .

من المتوقع نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، قد تثير الرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في المناطق المكشوفة،كما يتوقع وجود أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

فرص الأمطار
فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.


درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم
القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 24
العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 25
6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 24
بنها: الصغرى 13 والعظمى 23

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: الصغرى 12 والعظمى 23
وادي النطرون: الصغرى 12 والعظمى 25
كفر الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 23
المنصورة: الصغرى 13 والعظمى 24
الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 25
شبين الكوم: الصغرى 13 والعظمى 24
طنطا: الصغرى 13 والعظمى 23

مدن السواحل الشمالية:

دمياط: الصغرى 14 والعظمى 23
بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 24
الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 22
العلمين: الصغرى 11 والعظمى 20
مطروح: الصغرى 11 والعظمى 20
السلوم: الصغرى 12 والعظمى 21
سيوة: الصغرى 10 والعظمى 22

الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأرصاد الجوية طقس اليوم حاله طقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

مهرجان

أخبار أسوان| الاستعداد لمهرجان الثقافة والفنون.. المشاركة بمؤتمر حقوق المرأة.. وتجربة طوارئ بالمطار

محافظ كفر الشيخ

اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

محافظ بني سويف

موعد فتح باب التظلمات لنتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببني سويف

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد