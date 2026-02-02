طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بالرؤية الأفقية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 2 فبراير، وما يصاحبها عدد من الظواهر الجوية وفقًا لما أشار إليه بيان هيئة الأرصاد عبر صفحتها الرسمية.

وجاء البيان كالاتي :

الوضع الجوى الساعة الواحدة والنصف ليلاً تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى الرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية،يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وتابع: ومن المتوقع أن تتقدم إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد مع تقدم الوقت .

من المتوقع نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، قد تثير الرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في المناطق المكشوفة،كما يتوقع وجود أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

فرص الأمطار

فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 24

العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 25

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 24

بنها: الصغرى 13 والعظمى 23

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: الصغرى 12 والعظمى 23

وادي النطرون: الصغرى 12 والعظمى 25

كفر الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 23

المنصورة: الصغرى 13 والعظمى 24

الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 25

شبين الكوم: الصغرى 13 والعظمى 24

طنطا: الصغرى 13 والعظمى 23

مدن السواحل الشمالية:

دمياط: الصغرى 14 والعظمى 23

بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 24

الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 22

العلمين: الصغرى 11 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 20

السلوم: الصغرى 12 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 10 والعظمى 22