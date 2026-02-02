قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا
متحدث الأوقاف: تحديد وقت أو آيات لصلاة التراويح مخالف للمنطق
تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
المكسيك تتحدى الضغوط الأمريكية وتتعهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى كوبا
إزالة العقار المائل في المحلة.. ومحافظ الغربية يقطع زيارته للقاهرة
هل يجوز التصرف في البضائع المعفاة جمركيا؟.. القانون يجيب
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بالرؤية الأفقية
وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي
الرورو المصري الإيطالي.. ممر أخضر يفتح أبواب أوروبا أمام الصادرات المصرية
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
تحركات دبلوماسية مكثفة.. إدارة ترامب منفتحة على مفاوضات مع إيران واجتماع محتمل في أنقرة
متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة
الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب والمعادن النفيسة اليوم تراجع ملحوظ، حيث انخفض الذهب بأكثر من 3% في المعاملات الفورية، مسجلًا 4701.04 دولار للأوقية، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 5% لتصل إلى 78.93 دولار للأوقية، وسط ضغوط متزايدة في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لتقلبات الأسواق المالية العالمية، مع متابعة المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار العملات، التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعادن النفيسة.

وكان قد واصل سعر الذهب محليا هبوطه، عقب تراجعات كبيرة شهدها المعدن الأصفر نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وكذلك خسر الذهب عالميا نحو 500 دولار وفقا سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي.

وتراجع سعر عيار الذهب 21 اليوم لنحو 6770 جنيه للبيع مقارنة 6820 جنيه للبيع، مستهل التعاملات بانخفاض 50 جنيها.  

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية  اليوم الأحد الأول من فبراير 2026، وفقاً لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7735 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7680 جنيهًا.

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 7090  جنيها.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 7040 جنيها.

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6770 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى نحو 6720 جنيها.

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5805 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5740 جنيها.

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4515 جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  4480 جنيهًا.

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 54160 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 53760  جنيها.

