الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

شهدت أسعار الذهب والمعادن النفيسة اليوم تراجع ملحوظ، حيث انخفض الذهب بأكثر من 3% في المعاملات الفورية، مسجلًا 4701.04 دولار للأوقية، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 5% لتصل إلى 78.93 دولار للأوقية، وسط ضغوط متزايدة في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لتقلبات الأسواق المالية العالمية، مع متابعة المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار العملات، التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعادن النفيسة.

وكان قد واصل سعر الذهب محليا هبوطه، عقب تراجعات كبيرة شهدها المعدن الأصفر نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وكذلك خسر الذهب عالميا نحو 500 دولار وفقا سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي.

وتراجع سعر عيار الذهب 21 اليوم لنحو 6770 جنيه للبيع مقارنة 6820 جنيه للبيع، مستهل التعاملات بانخفاض 50 جنيها.

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد الأول من فبراير 2026، وفقاً لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7735 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7680 جنيهًا.

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 7090 جنيها.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 7040 جنيها.

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6770 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6720 جنيها.

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5805 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5740 جنيها.

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4515 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4480 جنيهًا.

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 54160 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 53760 جنيها.