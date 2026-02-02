قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

النقيب الشهيد عمر معاني ..
النقيب الشهيد عمر معاني ..
محمود زيدان

سادت الأحزان أرجاء محافظة كفر الشيخ، لاستشهاد النقيب عمر معاني عامر، معاون مباحث مركز شرطة الحامول، أثناء تأدية واجبه الوطني.

وفي سياق متصل، نعى النائب أحمد رجب الشافعي، عضو مجلس النواب، الشهيد النقيب عمر معاني، ببالغ الحزن والأسى، عبر صفحته قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ننعي شهيد الواجب النقيب / عمر معاني عامر معاون مباحث مركز شرطة الحامول الذي ارتقى شهيدًا أثناء تأديته لواجبه الوطني، مدافعًا عن أمن الوطن وسلامة المواطنين، مضربًا أروع أمثلة الشجاعة والتضحية والإخلاص.

وأضاف: لقد كان الشهيد مثالًا للانضباط والرجولة، وعنوانًا للفداء، قدم روحه الطاهرة فداءً لمصر، ليسطر بدمائه الزكية صفحة خالدة في سجل الشرف. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء ينعى النقيب الشهيد عمر معان، الذي كان يحظى بدماثة الخلق والاحترام ومواقفه النبيلة والإنسانية.

