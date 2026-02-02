تحركات دبلوماسية مكثفة.. إدارة ترامب منفتحة على مفاوضات مع إيران واجتماع محتمل في أنقرة

كشفت مصادر أمريكية رفيعة، الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدي انفتاحا على عقد اجتماع تفاوضي مع إيران، في خطوة قد تمهد لعقد لقاء مرتقب بين وفدي البلدين في العاصمة التركية أنقرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن إدارة ترامب أبلغت طهران، عبر عدة قنوات اتصال، استعدادها للدخول في مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق بين الجانبين، في إشارة إلى وجود مسار دبلوماسي نشط رغم التوترات المتصاعدة.

وبحسب الموقع، أفاد مصدران إقليميان بأن تركيا ومصر وقطر تشارك في جهود وساطة لتنظيم اجتماع بين مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وكبار المسؤولين الإيرانيين في أنقرة، وذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع الانزلاق نحو مواجهة عسكرية.

وأوضح "أكسيوس" أن هذه الجهود الدبلوماسية تأتي بالتوازي مع تعزيز عسكري أمريكي واسع في المنطقة بأوامر من ترامب، ما يضفي طابعا ملحا على المساعي السياسية، خاصة في ظل المخاوف من أن يؤدي أي تصعيد إلى ضربة عسكرية ضد إيران قد تشعل حربًا إقليمية أوسع.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين للموقع: "الأمور تسير على ما يرام، ونحن نبذل قصارى جهدنا"، فيما أكد مسؤول آخر احتمال عقد اجتماع أمريكي–إيراني هذا الأسبوع في تركيا.

وأشار التقرير إلى أن الدول الثلاث التي شاركت في جهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تسعى أيضًا لدفع مفاوضات بين واشنطن وطهران، بهدف تجنب اندلاع حرب إقليمية جديدة.

وفي السياق ذاته، ذكر مسؤولون في البيت الأبيض أن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران، مؤكدين أنه لا يزال منفتحًا على الحل الدبلوماسي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح سابق لشبكة CNN إن "الدول الصديقة تحاول بناء الثقة بين الولايات المتحدة وإيران"، واصفا تلك الجهود بأنها "مثمرة".

في المقابل، حذر المرشد الإيراني علي خامنئي من أن أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده قد يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة، في ظل تبادل رسائل تهديد مباشرة بين الطرفين.

بدوره، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة لن يكون في مصلحة أي من الجانبين أو منطقة الشرق الأوسط، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات أي تصعيد عسكري محتمل.