4 أفلام جديدة بسينما الشعب.. قصور الثقافة تطلق برنامجا متنوعا في عيد الفطر بالمحافظات

برعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية احتفالا بعيد الفطر المبارك، وذلك بمختلف المحافظات، وفي إطار برنامج وزارة الثقافة.

أحدث أفلام عيد الفطر بسينما الشعب في المحافظات بأسعار مخفضة

تعرض سينما الشعب 4 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الفطر في 18 موقعا بـ 15 محافظة، بسعر موحد ومخفض يبلغ 40 جنيها للتذكرة، وتقام الحفلات بجميع المواقع بدءا من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وتعرض الأفلام في كل من: قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة القناطر الخيرية، قصر ثقافة الأنفوشي، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة أبو المطامير، قصر ثقافة الزقازيق، المركز الثقافي بطنطا، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة ببا بني سويف، سينما ومسرح هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة نجع حمادي بقنا، قصر ثقافة قنا

فرحة وابتسامة العيد في الإسكان البديل

ينفذ المشروع الثقافي لمناطق الإسكان البديل "جودة حياة" برنامج العيد تحت عنوان "فرحة وابتسامة"، وتتضمن الفعاليات محاضرات توعية وورشا فنية للأطفال، بجانب عروض العرائس والأراجوز والتنورة.

وتقام الفعاليات في ثاني أيام العيد بأحياء "المحروسة" في الساعة الحادية عشرة صباحا، و"أهالينا" في الثالثة عصرا، وفي حي "معا" في الخامسة مساء.

وفي ثالث أيام العيد تقام بمنطقتي "الخيالة" و"الأسمرات" في الحادية عشرة صباحا، وفي اليوم التالي بمنطقة "حدائق أكتوبر" في الحادية عشرة صباحا، وحي روضة السودان في الخامسة مساء.

الإدارة المركزية للدراسات والبحوث

تقيم إدارة ثقافة القرية عددا من الفعاليات في القرى بالمحافظات احتفالا بعيد الفطر، حيث يشهد يوم 20 مارس بقرية القصر بمطروح احتفالية ثقافية وفنية بعنوان "فرحة العيد"، يليه يوم 21 مارس ببيت ثقافة جهينة بسوهاج احتفالية فنية وثقافية بعنوان "العادات والتقاليد للاحتفال بالعيد"، وفي يوم 22 مارس تقام بقرية شمبارة الميمونة احتفالية بعنوان "طقوس العيد"، بجانب احتفالية بعنوان "الموروث الشعبي للاحتفال بالعيد" بقصر ثقافة شبين القناطر.

وفي يوم 23 مارس يشهد قصر ثقافة العريش بشمال سيناء احتفالية بعنوان "العيد في القرية"، كما تقام في قرية القصير بالبحر الأحمر.

وتنظم القصور المتخصصة يوم 24 مارس بقصر ثقافة الشرفا بالقليوبية محاضرة بعنوان "الأعياد في الإسلام" يقدمها الشيخ محمد هشام، وورشة عمل عن عادات العيد في مصر ينفذها عطية قدري، بجانب مسابقة ثقافية عن العيد والعادات المصرية وورشة رسم وتلوين عن مظاهر العيد.

وتقدم إدارة ثقافة المرأة خلال أيام العيد مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية للمرأة والأسرة، بقصور وبيوت الثقافة ومراكز الشباب والأندية وأماكن التجمعات، وتتضمن عروضا فنية قصيرة تشمل فقرات إنشاد ديني وغناء تراثي، ومسابقات في الرسم والزخرفة، وعروض حكي بعنوان "أعياد زمان.. الأمهات تحكي"، وورشا فنية وحرفا يدوية، وبرنامج توعية مجتمعية عن موضوعات ثقافة الاحتفال بالعيد، ومشاركة المرأة في الحفاظ على التراث.

إقليم القناة وسيناء الثقافي

محافظة جنوب سيناء:

يشهد مسرح السوق التجاري بشرم الشيخ أول أيام العيد عرضا لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ، وذلك في التاسعة مساء.

وفي ثاني أيام عيد الفطر، وبالتعاون بين فرع ثقافة جنوب سيناء ومديرية الشباب والرياضة، تقام احتفالية فنية في التاسعة مساء تتضمن عرضا لفرقة الفنون الشعبية أطفال قصر الطور، واسكتشا مسرحيا لفرقة الشباب والرياضة بعنوان "عروستي" يتناول قضية انتشار الشائعات وتأثيرها على المجتمع، وذلك على مسرح الطور الصيفي، بالإضافة إلى عرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ بمسرح السوق التجاري بشرم الشيخ، ويعقبه في ثالث أيام عيد الفطر عرض لفرقة فنون شعبية أطفال قصر ثقافة الطور ببيت ثقافة دهب.

محافظة شمال سيناء "عاصمة الثقافة المصرية":

في قصر ثقافة العريش يقام عرض فني لفريق مواهب القصر، يعقبه ورشة فنية بعنوان "العيد عيدي"، وذلك أول أيام العيد في الحادية عشرة صباحا.

وفي ثاني أيام العيد يقدم عرض عرائس ببيت ثقافة المساعيد، وأمسية شعرية بعنوان "للعيد فرحة" بقصر ثقافة بئر العبد، إلى جانب ورشة رسم عن مظاهر العيد بمكتبة العبور.

محافظة بورسعيد:

يوم 22 مارس يقام في الثامنة مساء على مسرح قصر ثقافة بورسعيد عرض فني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، بجانب العرض المسرحي "حازم حاسم جدا" لفرقة مسرح المواجهة والتجوال التابعة لقطاع المسرح، ويستمر حتى 26 مارس.

محافظة السويس:

يشهد ثاني أيام العيد بنادي منتخب السويس احتفالية فنية تتضمن عروض فرقة السويس للآلات الشعبية، وورشا فنية وتنمية مهارات، وذلك في السابعة مساء.

محافظة الإسماعيلية:

وفي الثامنة مساء ثالث أيام العيد، يشهد مركز شباب الشيخ زايد عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، إلى جانب ورشة رسم على الوجوه للأطفال.

إقليم شرق الدلتا الثقافي

محافظة دمياط:

تستقبل الحديقة المركزية بدمياط الجديدة يومي 21 و22 مارس احتفالية فنية تتضمن عروضا وورشا فنية وورش حكي، وذلك في التاسعة مساء، بينما يشهد نادي المستقبل بدمياط الجديدة يوم 22 مارس احتفالية فنية تتضمن العرض المسرحي "التوهة" إخراج عبده عرابي، بالإضافة إلى ندوة "حكاية العيد"، وذلك في السابعة مساء.

محافظة كفر الشيخ:

يوم 20 مارس تقام احتفالية فنية وثقافية في السابعة مساء، ويليه في اليوم التالي عرض فني لفرقة دسوق للآلات الشعبية في الثالثة مساء بقصر ثقافة دسوق، بجانب لقاء أدبي بقصر ثقافة بلطيم في الخامسة مساء.

محافظة الدقهلية:

يشهد بيت ثقافة تمي الأمديد يوم 20 مارس عرضا فنيا لفرقة تمي الأمديد للإنشاد الديني في الحادية عشرة صباحا، وفي يوم 22 مارس بنادي النيل يقام عرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية في الثامنة مساء.

محافظة الشرقية:

يشهد يوم 22 مارس عرضا فنيا لفرقة فاقوس للموسيقى العربية بقصر ثقافة فاقوس في السابعة مساء، بجانب عرض آلات شعبية لمنيا القمح بميدان الشهداء، يليه في اليوم التالي عرض فني لفرقة الموسيقى العربية بدار المسنين.

إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي

محافظة الإسكندرية:

يشهد ثالث أيام العيد في السادسة مساء احتفالية بقصر ثقافة الشاطبي، تتضمن ورشة رسم للأطفال، وعرضًا فنيًا لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية، إلى جانب عرض نتاج ورشة الأراجوز تدريب سمية خميس.

محافظة مطروح:

يشهد النادي الاجتماعي في السادسة مساء يوم 22 مارس حفلا فنيا لفريق كورال قصر الطفل.

محافظة الغربية:

يقام يوم 22 مارس بقصر ثقافة طنطا عروض وورش فنية، إلى جانب ورش اكتشاف مواهب، وذلك في السادسة مساء.

محافظة المنوفية:

يشهد قصر ثقافة شبين الكوم يوم 22 مارس عروض مواهب لفريق سهراية، يليه في اليوم التالي حفل مواهب الإنشاد الديني في السادسة مساء.

محافظة البحيرة:

ينظم قصر ثقافة وادي النطرون في السادسة مساء يوم 22 مارس عرضا فنيا لفريق طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، يعقبه في يوم 23 مارس عرض فني لفريق طلائع الشاطبي للفنون الشعبية.

إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي

محافظة القاهرة:

تشهد حضانة أحباب الرحمن يوم 24 مارس يوما ثقافيا ترفيهيا للأطفال يتضمن مسابقات ثقافية، وورش حكي عن عيد الفطر، وذلك في العاشرة صباحا.

محافظة الفيوم:

في يوم 23 مارس يستقبل نادي سنتياجو بمطرطارس احتفالية فنية وثقافية بمناسبة العيد، تتضمن عروضا فنية ولقاءات وورشا تقام في الثامنة مساء.

محافظة بني سويف:

يشهد قصر ثقافة بني سويف في الثامنة مساء يوم 22 مارس عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

محافظة القليوبية:

في قصر ثقافة بنها يقام عرض فني لفرقة الموسيقى العربية، وذلك في السادسة مساء يوم 22 مارس.

محافظة الجيزة

تنطلق الفعاليات يوم 20 مارس بجمعية مرضى شلل الأطفال وورشة لتنمية مهارات الأطفال بالرسم والتلوين للاحتفال بمظاهر العيد في العاشرة صباحا، ويوم 22 مارس تقام بمكتبة الطفل والشباب بالأقواز ورشة حكي عن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الرابعة عصرا، كما تقدم ورشة لتعليم فن الأوريجامي احتفالا بالعيد وذلك بمركز شباب بشتيل في الثامنة مساء.

إقليم وسط الصعيد الثقافي

محافظة الوادي الجديد:

يشهد ثاني أيام عيد الفطر في الثامنة مساء عرضا لفرقة الخارجة للموسيقى العربية بحديقة الرواد، وعرضا لفرقة تلقائين موط بحديقة الفرسان، وبمركز شباب الفرافرة يقام عرض فني لفرقة تلقائين الفرافرة.

محافظة سوهاج:

يستقبل معهد الأورام بسوهاج يوم 20 مارس احتفالية فنية في العاشرة صباحا، ويوم 21 مارس بقصر ثقافة سوهاج يقام عرض فني لفرقة الفنون الشعبية في الثانية عشرة ظهرا، وبدار المسنين بسوهاج تقام فقرات غنائية تراثية وإنشاد ديني في العاشرة صباحا.

وفي العاشرة صباح يوم 22 مارس يشهد بيت ثقافة شطورة احتفالية فنية، إلى جانب احتفالية لأطفال ملجأ الأيتام بمؤسسة البنين بالكوثر، بالإضافة إلى فعاليات بقصر ثقافة الكوثر في الثانية عشرة ظهرا يومي 22 و23 مارس.

محافظة أسيوط:

يشهد مركز شباب حي السلام بمنفلوط احتفالية فنية بعنوان "العيد أحلى"، وذلك يوم 21 مارس.

محافظة المنيا:

يقام يوم 19 مارس عرض فني لفرقة المنيا للفنون الشعبية بنادي المنيا الرياضي في الثامنة مساء.

إقليم جنوب الصعيد الثقافي

محافظة قنا:

في يوم 21 مارس يشهد قصر ثقافة قنا احتفالية فنية في السابعة مساء، وفي يوم 22 مارس تقام بقصور ثقافة نجع حمادي وقنا وقوص احتفالية فنية وثقافية، إلى جانب حفل فني لفرقة قنا للموسيقى العربية بقصر ثقافة قنا في السابعة مساء.

محافظة الأقصر:

يقام بساحة أبو الحجاج في السابعة مساء يوم 22 مارس احتفالية فنية، تتضمن محاضرة بعنوان "العيد في الشارع المصري"، بالإضافة إلى فقرات الموسيقى العربية والفنون الشعبية وعدد من الورش الفنية.

محافظة أسوان:

يشهد يوم 22 مارس عرضا فنيا لفريق كورال أطفال قصر ثقافة أسوان، إلى جانب ورشة فنية عن فرحة العيد، وذلك في السابعة مساء بمسرح فوزي فوزي، بالإضافة إلى عروض فنية لفرقة توشكى للفنون التلقائية، وأطفال أبو سمبل للفنون الشعبية بقصر ثقافة توشكى، وبقصر ثقافة السباعية تقام عروض فنية لفرق أطفال السباعية للإنشاد الديني، والسباعية للإنشاد الديني.

محافظة البحر الأحمر:

في يوم 21 مارس تقام في الثامنة مساء احتفالية فنية ببيت ثقافة القصير وبيت ثقافة سفاجا، ويوم 22 مارس بقصر ثقافة الغردقة، تتضمن عروضا فنية وورشا متنوعة للأطفال ولقاءات تثقيفية.

#احتفالات_عيد_الفطر_المبارك

#وزارة_الثقافة_المصرية

#الهيئة_العامة_لقصور_الثقافة

#الإدارة_العامة_للإعلام