ياسمين عبد العزيز تكشف حقيقة إجرائها عمليات تجميل

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز حقيقة إجرائها عمليات تجميل، بعد تداول الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر “فيسبوك”: “والله ما عاملة حاجة.. طول ما القلب نضيف والنية سالكة ونحب الخير للكل كله بيطلع على الوش”.

وطرحت منصة “شاهد” الحلقة 29 من مسلسل “وننسى اللي كان”، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك قبل عرضها تليفزيونيًا بـ24 ساعة.

وشهدت الحلقة عددًا من الأحداث، أبرزها اشتراط جليلة على بدر أن يفوز ببطولة الملاكمة من أجل إتمام زواجهما.

وانتهت الحلقة بمشهد غامض، حين وجد بدر نفسه مع سيدة داخل غرفة نومه.

مسلسل “وننسى اللي كان” من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.