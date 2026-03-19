يسرا: اللهم احفظ بلاد العرب جميعًا أرضها وسماءها وبرها وبحرها

شاركت الفنانة يسرا، الدعاء للدول العربية في ظل الأوضاع الراهنة المحيطة بالمنطقة.

وكتبت يسرا عبر انستجرام: "اللهم احفظ بلاد العرب جميعًا أرضها وسماءها وبرها وبحرها ومن يعيش على أرضها اللهم استودعناك أوطاننا فأحرسها بعينك التي لا تنام واحفظها بحفظك وعنايتك اللهم اجعلها بلادًا آمنة مطمئنة وارزق أهلها السلام والأمان والاستقرار اللهم انشر السلام بين جميع الشعوب العربية واجمع القلوب على الخير والمحبة عيد مليان سلام وأمان على الأمة العربية".

عيد ميلاد يسرا

واحتفلت الفنانة يسرا ، بعيد ميلادها، وهي إحدى النجمات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

لا يمكننا حصر الإنجازات الفنية للأيقونة يسرا التي اختيرت واحدة من أفضل 100 امرأة عربية في العالم وواحدة من أصل 50 امرأة عربية من ذوي النفوذ بشكل عام، ليست فقط فنانة حائزة على جوائز سينمائية عديدة ولكنها واحدة من النساء اللاتي استغللن نجاحهن كنقطة انطلاق ليصبحن صوتا للتغيير.

في عام 2019، اختيرت الفنانة المصرية من قبل إدارة أكاديمية الفنون والعلوم المسرحية، لتكون ضمن لجنة التحكيم في دورة الأوسكار الـ 92، بالإضافة إلى اختيار المخرج عمرو سلامة في قائمة المخرجين، والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في قائمة المنتجين