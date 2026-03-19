مؤلف "سفاح التجمع" يعلن موعد طرحه بدور العرض

أعلن السيناريست محمد صلاح عزب، مؤلف فيلم "سفاح التجمع" عن موعد طرحه في دور العرض السينمائية.

وقال المؤلف محمد صلاح العزب: «غدا الوقفة 19 مارس، الساعة 8 مساء العرض الأول، فى جميع دور العرض، الحجز متاح أون لاين من الآن سفاح التجمع، اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، شكرا من القلب لكل الكرو خلف الكاميرا مبدعا مبدعا».

وأضاف: «شكرا لكل الممثلين والممثلات الشباب، كلهم أبطال، وفى الأيام المقبلة كل واحد فيهم هيشيل بطولة عمل لوحده، شكرا للقديرات صابرين وانتصار، شكر وحب كبير للفيشاوى الممثل المرعب، والإنسان الرائع، شكر وامتنان وتقدير وعرفان بالجميل للمنتج الكبير أحمد السبكي».

وتابع: «بذلنا أقصى ما نملك من جهد، فإن كان ثمة توفيق فهو من العلى القدير، وإن كان هناك تقصير فمن أنفسنا».

واختتم العزب: «ونهدى جميعا هذا العمل لروح الفنانة القديرة الراقية سمية الألفى، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد».