في ذكرى رحيل شكري سرحان.. تعرف على أهم المحطات الفنية في حياته

يحل اليوم ذكري وفاة الفنان شكري سرحان، والذي يعد من أهم الممثلين في السينما المصرية.

وُلد شكري سرحان في 13 مارس 1925 في محافظة الشرقية، في بيئة ريفية أثّرت بشكل كبير على شخصيته. فقد كانت هذه البيئة مصدر إلهام له في تقديم أدوار الشاب المكافح والمتمسك بالقيم والمبادئ. تخرج سرحان من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1947، وبدأ مسيرته الفنية سريعًا ليحجز لنفسه مكانة بارزة بين جيله من الفنانين.

وفي عام 1949، شهدت السينما المصرية انطلاقته الحقيقية من خلال فيلم "لهاليبو" الذي شارك فيه إلى جانب الفنانة نعيمة عاكف. لكن نجوميته الحقيقية تألقت مع أفلامه اللاحقة التي أظهرت قدرته الفائقة على تقديم أدوار معقدة ومؤثرة، ليحقق نجاحًا كبيرًا ويصبح واحدًا من أبرز نجوم السينما المصرية.

قدّم الفنان الراحل شكري سرحان خلال مسيرته الفنية أكثر من 150 فيلمًا تنوعت بين الدراما والرومانسية والتراجيديا، وأثبت خلالها موهبته الفائقة وقدرته على تقديم أدوار متنوعة جعلته واحدًا من أكثر الممثلين تعاونًا مع كبار المخرجين مثل يوسف شاهين، وصلاح أبو سيف، وكمال الشيخ. ومن أبرز أفلامه “شباب امرأة و "الزوجة الثانية" و "اللص والكلاب" و" الطريق"،

حصل شكري سرحان على العديد من الجوائز تقديرًا لعطائه الفني، منها جائزة أفضل ممثل عن أدواره في أفلام مثل "شباب امرأة"، و"اللص والكلاب"، و"الزوجة الثانية". كما نال وسام الفنون من الدرجة الأولى في أواخر مسيرته، تكريماً لإسهاماته البارزة في السينما المصرية والعربية.