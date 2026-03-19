فيلم «إيجي بست» يطلق ميني ألبوم يضم 4 أغنيات

قرر فريق عمل فيلم “إيجي بست”، بطولة الفنان أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، ومروان بابلو، إطلاق 4 أغنيات على شكل ميني ألبوم، تزامنا مع طرحه في السينمات.

الميني ألبوم يضم أغنية "شُغلي" لنجم الراب أبيوسف، وأغنية "لعبت" لشوقي ودي جي توتي، وأغنية "ليه؟" للفنان موند، وأغنية "2×1" لهادي معمر وطارق الشيخ.

الفيلم من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، ويعد إنتاجاً يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصناع السينما في مصر.





فيلم "إيجي بست" مستوحى من أحداث حقيقية تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي.

يأخذ الفيلم الجمهور في رحلة عميقة داخل عالم القرصنة الرقمية، متتبعاً قصة صديقين منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة.

يقودهما شغفهما بالسينما إلى إنشاء الموقع الذي يحقق نجاحاً هائلاً، لكنه يغير حياتهما بشكل جذري ويطرح تساؤلات حول الأخلاقيات والتحديات القانونية في العصر الرقمي.

من جانبه، قال طارق نصر، المنتج والرئيس التنفيذي لشركة "ذا بلانت ستوديوز":

“فيلم إيجي بست ليس مجرد قصة عن القرصنة الرقمية، بل هو عمل شبابي يعبر عن طموحات جيل بأكمله. إنه يناقش مرحلة محورية في تطور العصر الرقمي بمصر، ويسلط الضوء على الصراع بين الشغف والمسئولية في إطار إنساني يناقش الصداقة والحب. نحن متحمسون لتقديم هذا العمل بطابع شبابي وأصيل، وبمشاركة مواهب متميزة مثل أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، ومروان بابلو الذي يظهر لأول مرة كممثل”.