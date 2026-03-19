وزير المالية: نستهدف رضا الناس عن الخدمات الضريبية والجمركية لجذب ممولين جدد

وجه أحمد كجوك وزير المالية، رسالة مفتوحة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، قائلاً: «خليكم فاكرين دايمًا.. إننا شغالين عند الناس ومهمتنا خدمتهم والتسهيل عليهم.. واستمروا بقوة فى مساندة الوزارات والهيئات حتى تكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين.. وحافظوا على دوركم المؤثر فى تحريك الاقتصاد وتحفيز الإنتاج والتصدير».

جاء ذلك خلال الإفطار السنوى الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبد الفضيل بنادي الجمارك، وحضره حسن رداد وزير العمل، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وقيادات المصالح الإيرادية ورؤساء القطاعات بوزارة المالية، وعماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات، وحسام الدين مصطفى رئيس النقابة العامة لأعمال النقل البحري.

أضاف كجوك، أن هدفنا الاستراتيجى «رضا الناس» عن الخدمات الضريبية والجمركية لجذب ممولين جدد طواعية وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مؤكدًا أن «كل واحد مننا يقدر يسهل على الناس.. فى شتى مناحى الحياة»

أشار الوزير، إلى أن تجربتنا مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. ستظل دافعًا قويًا لاستكمال مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

قال عادل عبد الفضيل نقيب العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إننا مستمرون في دعم السياسات المالية الناجحة وتشجيع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والشراكة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تساعد على تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء وتقديم خدمات ضريبية وجمركية مميزة يعود بالنفع علينا جميعًا.

أضاف أننا فخورون بثقة الممولين في وزارة المالية وما تتبناه من إصلاحات محفزة للاستثمارات، وأننا نجدد عهدنا ببذل أقصى جهدنا لرفع معدلات الأداء لصالح بلدنا.

أوضح أن النقابة تعزز مسار الاستقرار في مواقع العمل، مع السعى المتواصل للحفاظ على الحقوق المشروعة للعاملين وتبني مطالبهم على نحو ينعكس فى رفع معدلات الرضا الوظيفي.

أشار الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أن وزير المالية يتحدث بلغة يفهمها «المواطن والمستثمر»، قائلًا: «لازم نعمل معًا.. حكومة وقطاع خاص ومواطنين.. لصالح اقتصادنا ووطننا».