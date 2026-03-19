قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال
صانعات المجد الحقيقي .. محافظ الغربية يُهنئ الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2026 |صور
رحله كفاح وصبر .. الأم المثالية بالوادي الجديد ربّت ثلاثة أبناء مؤهلات عليا..صور
رئيس الأركان الأمريكي: بدء استخدام الذخائر الفوقية ومقاتلات إيه 10 ضد إيران
بعد رفع أسعار البنزين.. هذه حلول المالية لحل أزمة الطاقة| الوزير يرد
انفوجراف.. صرف 18.5مليار جنيه من حزمة الحماية الاجتماعية
محافظ الجيزة يستدعي رئيس مركز أبو النمرس ويُبدي عدم رضاه عن النظافة
من وجع الفقد إلى قمة التكريم.. حكاية أم كسرت المستحيل في أسيوط
عاصفة ترابية تضرب مدن البحر الأحمر وتربك الملاحة البحرية
تفاصيل إصابة أحمد خضري مدافع الزمالك الشاب وموعد عودته
إصابة مراسل ومصور قناة «روسيا اليوم» في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان
ماسكات وقفة ليلة العيد .. وصفات طبيعية لاستعادة نضارة البشرة تعرّفي عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير المالية: نستهدف رضا الناس عن الخدمات الضريبية والجمركية لجذب ممولين جدد

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

وجه أحمد كجوك وزير المالية، رسالة مفتوحة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، قائلاً: «خليكم فاكرين دايمًا.. إننا شغالين عند الناس ومهمتنا خدمتهم والتسهيل عليهم.. واستمروا بقوة فى مساندة الوزارات والهيئات حتى تكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين.. وحافظوا على دوركم المؤثر فى تحريك الاقتصاد وتحفيز الإنتاج والتصدير».

جاء ذلك خلال الإفطار السنوى الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبد الفضيل بنادي الجمارك، وحضره حسن رداد وزير العمل، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وقيادات المصالح الإيرادية ورؤساء القطاعات بوزارة المالية، وعماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات، وحسام الدين مصطفى رئيس النقابة العامة لأعمال النقل البحري.

أضاف كجوك، أن هدفنا الاستراتيجى «رضا الناس» عن الخدمات الضريبية والجمركية لجذب ممولين جدد طواعية وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مؤكدًا أن «كل واحد مننا يقدر يسهل على الناس.. فى شتى مناحى الحياة»

أشار الوزير، إلى أن تجربتنا مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. ستظل دافعًا قويًا لاستكمال مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

قال عادل عبد الفضيل نقيب العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إننا مستمرون في دعم السياسات المالية الناجحة وتشجيع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والشراكة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تساعد على تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء وتقديم خدمات ضريبية وجمركية مميزة يعود بالنفع علينا جميعًا.

أضاف أننا فخورون بثقة الممولين في وزارة المالية وما تتبناه من إصلاحات محفزة للاستثمارات، وأننا نجدد عهدنا ببذل أقصى جهدنا لرفع معدلات الأداء لصالح بلدنا.

أوضح أن النقابة تعزز مسار الاستقرار في مواقع العمل، مع السعى المتواصل للحفاظ على الحقوق المشروعة للعاملين وتبني مطالبهم على نحو ينعكس فى رفع معدلات الرضا الوظيفي.

أشار الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أن وزير المالية يتحدث بلغة يفهمها «المواطن والمستثمر»، قائلًا: «لازم نعمل معًا.. حكومة وقطاع خاص ومواطنين.. لصالح اقتصادنا ووطننا».

وزير المالية أحمد كجوك اخبار مصر مصلحة الجمارك العاملين بالضرائب والجمارك الإصلاحات الضريبية الإصلاحات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

ترشيحاتنا

حسن المستكاوي

عجايب.. حسن المستكاوي يعلق على قرار الاتحاد الافريقي بشأن المغرب

الزمالك

السبت..اجتماع فني للزمالك وأوتوهو قبل إياب الكونفيدرالية

احمد حمدي

مفاجأة داخل الزمالك بشأن توقيع أحمد حمدي لنادٍ آخر في الخفاء

بالصور

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد