4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال
صانعات المجد الحقيقي .. محافظ الغربية يُهنئ الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2026 |صور
رحله كفاح وصبر .. الأم المثالية بالوادي الجديد ربّت ثلاثة أبناء مؤهلات عليا..صور
رئيس الأركان الأمريكي: بدء استخدام الذخائر الفوقية ومقاتلات إيه 10 ضد إيران
بعد رفع أسعار البنزين.. هذه حلول المالية لحل أزمة الطاقة| الوزير يرد
انفوجراف.. صرف 18.5مليار جنيه من حزمة الحماية الاجتماعية
محافظ الجيزة يستدعي رئيس مركز أبو النمرس ويُبدي عدم رضاه عن النظافة
من وجع الفقد إلى قمة التكريم.. حكاية أم كسرت المستحيل في أسيوط
عاصفة ترابية تضرب مدن البحر الأحمر وتربك الملاحة البحرية
تفاصيل إصابة أحمد خضري مدافع الزمالك الشاب وموعد عودته
إصابة مراسل ومصور قناة «روسيا اليوم» في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان
ماسكات وقفة ليلة العيد .. وصفات طبيعية لاستعادة نضارة البشرة تعرّفي عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خلفاً لـ علي لاريجاني.. حسين دهقان أميناً لمجلس الأمن القومي الإيراني

حسين دهقان أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني
حسين دهقان أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني
محمد صديق

كشفت وسائل إعلام إيرانية بما في ذلك وكالة “ديدبان إيران”، صدور قرار بتعيين اللواء حسين دهقان أميناً عاماً جديداً للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفاً للراحل علي لاريجاني الذي لقى مصرعه في غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة طهران قبل أيام.

ويأتي هذا التعيين في ظل الظروف الأمنية والعسكرية الاستثنائية التي تمر بها إيران، وسط تصعيد عسكري مستمر مع إسرائيل، وتعهدات إيرانية بالرد والثأر لاغتيال عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين.

اغتيال علي لاريجابي

وتوفي علي لاريجاني - الذي شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ إعادة تعيينه في أغسطس 2025 - في غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً في طهران،  بينما نعت طهران والحرس الثوري لاريجاني، وتوعدت بالثأر من الغارة التي شملت مقتل ابنه ومرافقين له.

ويُعد المجلس الأعلى للأمن القومي أهم هيئة لصنع القرار الاستراتيجي في إيران، حيث يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين، ويتولى تحديد السياسات الأمنية والنووية والإقليمية.

من هو حسين دهقان؟

حسين دهقان مواليد 1957 من محافظة أصفهان، من الشخصيات العسكرية البارزة في الحرس الثوري الإيراني، شغل مناصب عدة على مدار عقود، أبرزها: قائد للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري في التسعينيات، وزير الدفاع والإسناد القوات المسلحة في عهد الرئيس حسن روحاني (2013 - 2017)، مستشار عسكري للمرشد الأعلى علي خامنئي في مجال الصناعات الدفاعية، رئيس سابق لمؤسسة الشهيد وشؤون المحاربين.

وفي 4 نوفمبر 2019، أدرجته أمريكا على لائحة العقوبات مع 9 أشخاص آخرين مقربين من علي خامنئي، بسبب تورطهم في هجمات في لبنان والأرجنتين، وفقا للحكومة الأمريكية.

ويُوصف دهقان بأنه من "الجناح العسكري البحت" داخل النظام، وله خلفية طويلة في الحرس الثوري، بما في ذلك مشاركته في الحرب العراقية-الإيرانية، وارتباطه الوثيق بالمرشد الأعلى.

ويأتي تعيينه في وقت يُفضل فيه النظام شخصيات ذات خلفية عسكرية أمنية قوية لإدارة المجلس في مرحلة التصعيد الحالية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية ومقربة من الحرس الثوري أن التعيين جاء لتعزيز الجبهة الداخلية والقدرة على الرد السريع. 

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

ترشيحاتنا

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 19 مارس 2026: خلافات بسيطة

تنظيف الحقيبة الجلد

استعدادا للعيد .. إليك طريقة تنظيف الحقيبة الجلد

بسكويت البرتقال

طريقة عمل البسكويت بالبرتقال بمذاق شهي

بالصور

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد