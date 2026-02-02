متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المجالس الطبية المتخصصة، المعروفة بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، تقدم مجموعة من الخدمات الرئيسية، على رأسها إصدار قرارات العلاج للمواطنين غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، أن هذه القرارات تغطي تكاليف العمليات الجراحية، والأدوية، والتحاليل، والأدوية عالية التخصص مثل علاج الأورام، إلى جانب خدمات الغسيل الكلوي، والعمليات النادرة كأمراض الدم، وزرع النخاع، وزرع الكبد والكلى، والأشعة التداخلية، والقساطر القلبية.

وأضاف أن المنظومة تشمل أيضًا خدمات الإعاقة، مثل السيارات المجهزة، وإجراء الكشف الطبي لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة، فضلًا عن دراسة الحالات التي يتعذر علاجها داخل مصر، تمهيدًا لعرضها على اللجان المختصة للسفر للعلاج بالخارج.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه في إطار حوكمة الخدمات وتوحيد الإجراءات والمعايير الطبية، تم إصدار دليل إرشادي موحد، أعلن عنه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، يحدد بوضوح مسؤوليات كل جهة، ومتطلبات كل خدمة طبية.

وأوضح أن الدليل يتضمن خريطة واضحة لأكثر من 600 مستشفى على مستوى الجمهورية، تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وبعض المستشفيات الخاصة، إضافة إلى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، مع تحديد الفحوصات المطلوبة بدقة لكل إجراء طبي.