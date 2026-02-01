قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
مدارس أم المؤمنين تنعى شقيقة النائب محمد أبو العينين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خطوة بخطوة.. متحدث الصحة يكشف كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة

علاج
علاج
عادل نصار

جاوب حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على سؤال : " كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة ومن يستحق بالخطوات".
 

وأضاف حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أنه تم تحددت مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة، بهدف ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات المستحقة، وتوفير الرعاية الطبية مجانًا لمن لا يستطيعون تحمل التكاليف.

خطوات الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة

وتابع حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: يتعين على المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة، وذلك تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".

وأكمل حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان،  أنه بعد ذلك، يقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض في النظام الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة، مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون أن يتكبد المريض أي عناء.

وأضاف حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتم بعد ذلك الموافقة على طلب العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ويتم إصدار القرار مع إرسال رسالة نصية إلى المريض على هاتفه المحمول لتوجيهه إلى المستشفى لتلقي العلاج المطلوب.

شروط الحصول على العلاج على نفقة الدولة

يشترط ألا يكون المريض منتسبًا إلى نظام التأمين الصحي حتى يحق له الاستفادة من العلاج على نفقة الدولة.

كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة قرار العلاج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومي عبر الرابط المخصص.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمريض.

- تقرير اللجنة الثلاثية المعتمد من المستشفى.

- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة التي تثبت الحالة المرضية.

طريقة الاستعلام عن حالة طلب العلاج على نفقة الدولة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلب العلاج عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومي. 

الصحة وزارة الصحة حسام عبد الغفار قرار العلاج العلاج على نفقة الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

ترشيحاتنا

جانب من الحريق

انفجار ثلاجة داخل محل تجاري وراء حريق إمبابة

محكمة

المشدد 15 عامًا للمتهم بإحراق منزل سيدة و5 سنوات لعامل بتهمة حيازة المخدرات في شبرا الخيمة

حريق

السيطرة على حريق فى مصنع حلوى بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

بالصور

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟

فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

المزيد