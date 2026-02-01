خطوة بخطوة.. متحدث الصحة يكشف كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة

جاوب حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على سؤال : " كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة ومن يستحق بالخطوات".



وأضاف حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أنه تم تحددت مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة، بهدف ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات المستحقة، وتوفير الرعاية الطبية مجانًا لمن لا يستطيعون تحمل التكاليف.

خطوات الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة

وتابع حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: يتعين على المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة، وذلك تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".

وأكمل حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه بعد ذلك، يقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض في النظام الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة، مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون أن يتكبد المريض أي عناء.

وأضاف حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتم بعد ذلك الموافقة على طلب العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ويتم إصدار القرار مع إرسال رسالة نصية إلى المريض على هاتفه المحمول لتوجيهه إلى المستشفى لتلقي العلاج المطلوب.

شروط الحصول على العلاج على نفقة الدولة

يشترط ألا يكون المريض منتسبًا إلى نظام التأمين الصحي حتى يحق له الاستفادة من العلاج على نفقة الدولة.

كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة قرار العلاج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومي عبر الرابط المخصص.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمريض.

- تقرير اللجنة الثلاثية المعتمد من المستشفى.

- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة التي تثبت الحالة المرضية.

طريقة الاستعلام عن حالة طلب العلاج على نفقة الدولة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلب العلاج عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومي.