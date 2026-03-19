محافظ الغربية يعلن الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية، واستمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو طوارئ.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ جاهزية جميع المرافق الحيوية والخدمية، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي من خلال تجهيز المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وتوافر الأطقم الطبية والأدوية، إلى جانب مرفق الإسعاف وانتشار السيارات بمحيط أماكن التجمعات، مع تأمين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وانتظام العمل بها وتجهيز فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع الأعطال.

وأشار إلى تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات أولًا بأول بالشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات، وفتحها أمام المواطنين في أفضل صورة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان توافر السلع وجودتها، والتصدي لأي تلاعب بالأسعار، من خلال حملات مشتركة تضم التموين والصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء.

تحرك تنفيذي عاجل

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية لتحقيق السيولة والانضباط بالشوارع، ومتابعة المواقف وسيارات نقل الركاب للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة، إلى جانب تنظيم حركة الباعة الجائلين، مع استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات والبناء المخالف والتعامل الفوري مع أي مخالفة في المهد،وأضاف أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد لتوفير بيئة آمنة ومنظمة وخدمات متكاملة تليق بأبناء الغربية.

وفي هذا الإطار وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، قام المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ بجولات ميدانية مكثفة لمتابعة الاستعدادات النهائية بنطاق حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة الكبرى، ومراكز سمنود وزفتى والسنطة، كما قام اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة بجولات ميدانية بمراكز قطور وبسيون وكفر الزيات، لمتابعة جاهزية الخدمات والتأكد من انتظام العمل بكافة القطاعات.