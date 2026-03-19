محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بالوراق وإمبابة والمنيرة الغربية

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على تفقد حالة النظافة والإشغالات بأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة الغربية؛ للوقوف على مدى تواجد فرق العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال جولته كلّف المحافظ حيّ الوراق برفع ومصادرة إشغالات «فريز» بشارع طراد النيل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله نظرًا لتكرار مخالفته.

كما ضبط محافظ الجيزة أعمال فرز عشوائي للمخلفات بشارع الغاز بحي الوراق، مشددًا على رئيس الحي بإلزام المخالف برفع كافة المخلفات من الشارع فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وخلال الجولة وجّه المحافظ رؤساء الأحياء المعنية بتكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعديات على الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأكد المحافظ على تكثيف متابعة حالة النظافة بالشوارع على مدار أيام إجازة العيد وعدم السماح بوجود أي تراكمات أو بؤر لتجمع المخلفات، مع سرعة التعامل الفوري حيالها بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.