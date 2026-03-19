نائب محافظ الجيزة يتفقد موقع هبوط أرضي ناتج عن كسر بخط انحدار الصرف الصحي بمنطقة كوبري الصفيرة بأوسيم

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن موقع هبوط أرضي ناتج عن كسر خط انحدار الصرف الصحي بمنطقة كوبري الصفيرة بمدينة أوسيم موضحا بأنه تم الانتهاء من تركيب بدالة لنقل التصرفات منعا لحدوث طفوحات الصرف الصحي لحين الانتهاء من أعمال الأصلاح.

وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بالمرور الميداني لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

تابع نائب محافظ الجيزة، حالة النظافة والأشغالات الصفيرة والذيدية والبراجيل وطرق كومبرة البراجيل والأبيض وناهيا بولاق والكوبري العامودي بمركزي أوسيم وكرداسة.

وشدد الشهابي، على تحسين مستوى النظافة والأشغالات وتنفيذ نظافة مكبرة لرفع المخلفات بمنطقة الذيدية وطرق احمد عرابي وأسفل محور البراجيل وطريق ناهيا بولاق.

كما تابع النائب حركة بيع أسطوانات أنابيب البوتجاز للمواطنين بأحد المستودعات الخاصة بأنابيب البوتاجاز بطريق كومبرة البراجيل لضمان توافر الاسطوانات بالسعر الرسمي والتصدي لأي محاولات لاحتكارها مشددا بالالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المقررة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، اللواء ذكي سلام رئيس مركز كرداسة، والمهندس حسن رمضان

مدير عام شبكات الصرف الصحي اوسيم بشركة مياة الجيزة.