محافظ الغربية: 460 ساحة صلاة جاهزة لاستقبال عيد الفطر المبارك

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن محافظة الغربية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تزيين الشوارع والميادين بلافتات التهنئة المقدمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب لافتات خاصة بالمحافظة تعكس أجواء الفرح في كافة مراكز وقرى الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأضاف المحافظ أن هناك أكثر من 460 ساحة ومسجدًا رئيسيًا مجهزة لاستقبال المصلين، بينها مسجد السيد البدوي بطنطا، مع تجهيز ساحات مراكز الشباب وتوفير أماكن مخصصة للسيدات ومقاعد لكبار السن لضمان راحتهم أثناء الصلاة.

وختامًا، وجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي التهنئة لأهالي الغربية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.