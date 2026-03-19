استعدادًا لـ عيد الفطر .. محافظ الغربية يتابع جهود حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات | صور

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي متابعة الحملات المكثفة للنظافة والتجميل ودهان البلدورات على مدار الساعة في جميع مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك. تأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على إعادة المظهر الجمالي للطرق والميادين، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة، والقضاء على المخلفات والتراكمات التاريخية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن الحملات تشمل تكثيف الأعمال الصباحية والمسائية لضمان جاهزية كافة المرافق، مع متابعة أعمال التشجير وصيانة الحدائق العامة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ونظيفة لجميع المواطنين خلال أيام العيد.

وأضاف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، أن فرق العمل مستمرة في مهامها دون توقف، مؤكدًا أن المحافظة تضع راحة المواطن وتهيئة الأجواء الاحتفالية على رأس أولوياتها، في إطار سعيها الدائم لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة.