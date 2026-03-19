صحة الغربية: المستشفيات ترفع درجة الاستعدادات لـ عيد الفطر

وجه الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية التهنئة للحضور وللعاملين بالقطاع الصحي والمواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر ، مؤكدًا رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال أيام العيد، وضمان تواجد جميع النوبتجيات على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية بشكل مستمر وكامل للمواطنين، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية على مدار الساعة، إلى جانب تفعيل غرف الطوارئ بالمستشفيات والإدارات الصحية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ ذلك في إطار توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

توجيهات صحه الغربية

كما شدد على تنظيم مرور دوري من فرق الإدارات المختلفة على كافة المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة الأدوية الحيوية وأدوية الطوارئ، مع مراجعة دورية للأرصدة لضمان استمرارية تقديم الخدمة دون أي نقص .



تحسين خدمات المواطنين



وأضاف: جاهزية الكوادر الطبية للتعامل مع أي طوارئ ، ودعم أقسام الطوارئ والاستقبال بأطقم طبية وتمريضية إضافية ، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية لضمان استدامة تحسين الأداء ، إلى جانب مناقشة أبرز الملاحظات التي تم رصدها خلال جولات المرور الميدانية، ووضع خطة فعّالة للمرور خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الانضباط الكامل واستمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

وأشار إلى تفعيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بترشيد الإنفاق والإستهلاك، التي أقرتها لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة مجلس الوزراء ، وكذا أهمية التنسيق بين جميع الإدارات الصحية والمستشفيات لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية خلال فترة الاحتفالات، مع متابعة دقيقة لكافة المستجدات لضمان سلامة وراحة المواطنين مؤكدا على ضرورة تعزيز خدمات تنظيم الأسرة داخل كافة المنشآت الصحية بالمحافظة، التى تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية التخطيط الأسري والحد من الولادات غير المخططة، مع توفير الاستشارات الطبية والأدوية والوسائل الحديثة بطريقة آمنة وسهلة الوصول لجميع المستفيدين، لضمان صحة الأم والطفل والمجتمع بشكل عام.