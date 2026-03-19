الحاجة أزهار الأم المثالية بالغربية: الحمد لله صبرت وربنا كرمني في ولادي بعد انفصالي

شهدت قرية منية طوخ بمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، شيوع حالة من البهجة والفرح بين صفوف أسرة الحاجة أزهار أحمد ندا، عقب اختيارها كأم مثالية من جهة وزارة التضامن الاجتماعي نتيجة قصة كفاح لأكثر من 36 سنة رعاية لامها وأفراد أسرتها.

قصة كفاح

“الحمد لله ربنا كرمني بأم غير كل ستات كافحت طوال حياتها وراعت ربنا في تربيتي أنا وأخويا، واشتغلت على ماكينة الخياطة وتربية الطيور عشان تربينا بالحلال”، بتلك الكلمات عبرت "إيمان. م"، الابنة الكبرى للحاجة أزهار، الأم المثالية.

وأضافت: “كانت أمي عاشت تعمل من أجل رعايتنا عقب انفصالها عن والدنا، وكرم ربنا إننا نقدر مدى دعمها لنا طوال اجتهادها وكفاحها”.

رسالة شكر

كما وجهت الأم المثالية رساله شكر لجميع القيادات والمسئولين بقولها: “شكرا لكل من دعمني وكرمني في نهاية المطاف في حياتي، ويا رب فرحنا ببنتي وأخوها ويجعل العوض فيهم بإذن الله”.