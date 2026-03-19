طقس أول يوم العيد.. أجواء غير مستقرة تضرب البلاد مصحوبة بعاصفة ترابية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً عاجلاً بشأن حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة، المتزامنة مع أول أيام عيد الفطر المبارك، محذرة من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تضرب أغلب أنحاء البلاد.

طقس أول يوم العيد وموجة غير مستقرة

وأشار البيان إلى نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها ما بين (40 إلى 60) كم/ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، مما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية.

خريطة سقوط الأمطار أول يوم العيد

توقعت الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على النحو التالي:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة: بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذر البيان من اضطراب شديد في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح هناك إلى (70) كم/ساعة، مع ارتفاع أمواج يتراوح ما بين 3 إلى 4 أمتار، مما يشكل خطورة على الأنشطة البحرية.

إرشادات السلامة للمواطنين خلال احتفالات العيد:

بناءً على التحذيرات الجوية، تُهيب الجهات المعنية بالمواطنين اتباع الإجراءات الوقائية التالية لضمان قضاء عطلة آمنة:

للمسافرين والمنطلقين للتنزه: يجب القيادة بهدوء وحذر شديد على الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

تجنب المخاطر: الابتعاد عن السير أو الوقوف أسفل الأشجار، اللوحات الإعلانية الضخمة، أعمدة الإنارة، أو المنازل المتهالكة.

تحذير طبي: يُنصح مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بالبقاء في المنازل قدر الإمكان لتجنب مضاعفات الأتربة.

داخل المنزل: التأكد من إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، وتغطية فتحات التكييف لمنع تسرب الأتربة للداخل.

وختمت الهيئة بيانها بتهنئة المواطنين بالعيد مع التأكيد على ضرورة متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها.