خطوة بخطوة.. متحدث الصحة يكشف كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مولودية الجزائر وسانت ايلو
الكونفدرالية الأفريقية| صلاح مسن يحرز هدف تعادل المصري في شباك الزمالك
مشهد نادر.. طيران الاحتلال يحلّق على ارتفاع منخفض في جنوب لبنان
اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل
خبير استراتيجي: ضربة إيران كانت وشيكة .. وتركيا تدخلت لوقف التصعيد
أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس
الإسكندرية تودع الزحام بإيقاف ترام الرمل التاريخي لتدشين عصر النقل الذكي | تفاصيل
الكونفدرالية الإفريقية | حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك المصري
تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي
الحرس الثوري: الحشد الأمريكي في المنطقة لا يجب الانتباه له
كيف حفظ الإسلام والدولة حقوق ذوي الإعاقة؟.. رجال الدين والسياسة يوضحون
رياضة

اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام سويسري فرنسي بالمغربي أشرف داري، مدافع فريق الأهلي؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن المدافع- البالغ من العمر 26 عاما- محط أنظار 3 أندية سويسرية.

وأشار إلى أنه يتم مراقبة اللاعب، عن طريق كل من “زيورخ، ولوجانو، ويونج بويز” حيث خاض اللاعب المغربي الدولي (7 مباريات دولية)، وكذلك نادي “سانت إتيان” الذي يسعى جاهدا لضم مدافع مركزي قبل نهاية الموسم.

وكان أشرف داري قد انتقل إلى النادي الأهلي، الموسم الماضي، ولكن لم يشارك كثيرا؛ ليقرر النادي رفع اسمه من القائمة، من أجل قيد مواطنه، الوافد الجديد “يوسف بلعمري” الذي انضم من الرجاء المغربي.

أشرف داري الأهلي يونج بويز

