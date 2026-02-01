اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام سويسري فرنسي بالمغربي أشرف داري، مدافع فريق الأهلي؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن المدافع- البالغ من العمر 26 عاما- محط أنظار 3 أندية سويسرية.

وأشار إلى أنه يتم مراقبة اللاعب، عن طريق كل من “زيورخ، ولوجانو، ويونج بويز” حيث خاض اللاعب المغربي الدولي (7 مباريات دولية)، وكذلك نادي “سانت إتيان” الذي يسعى جاهدا لضم مدافع مركزي قبل نهاية الموسم.

وكان أشرف داري قد انتقل إلى النادي الأهلي، الموسم الماضي، ولكن لم يشارك كثيرا؛ ليقرر النادي رفع اسمه من القائمة، من أجل قيد مواطنه، الوافد الجديد “يوسف بلعمري” الذي انضم من الرجاء المغربي.