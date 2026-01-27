شوبير يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة فسخ عقد أشرف داري مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة بشأن ملف فسخ التعاقد بين اللاعب المغربي أشرف داري، والنادي بالتراضي.

وقال شوبير عبر تصريحات برنامجه الاذاعى :"والد أشرف داري اشترط حصول نجله على مبلغ 2.5 مليون دولار كاملة، مقابل الموافقة على إنهاء التعاقد مع النادي الأهلي دون اللجوء إلى أزمات قانونية أو تصعيد رسمي، وهو ما وضع إدارة القلعة الحمراء أمام مأزق مالي جديد في ظل التزاماتها المتعددة".

وأكد شوبير أن أشرف داري سبق له إحضار عرض احتراف رسمي من أحد الأندية الأوروبية خلال الفترة الماضية، في محاولة لفتح باب الرحيل بشكل ودي، إلا أن اللاعب تمسك بالحصول على كامل قيمة عقده المبرم مع الأهلي، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة النادي التي رأت أن الطلب غير مناسب في هذا التوقيت.

وأشار شوبير إدارة النادي الأهلي باتت قريبة من تحمل القيمة الكاملة لعقد أشرف داري، والمقدرة بنحو 2.5 مليون دولار، خاصة في ظل صعوبة إيجاد حلول بديلة ترضي جميع الأطراف، وتجنب النادي الدخول في نزاعات قد تؤثر على استقراره الفني.

وختم شوبير أنه سبق وتحدث في أكثر من مناسبة عن حجم الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها الأهلي نتيجة عقود بعض اللاعبين، ومن بينهم أشرف داري، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تسببت في حالة من الجدل والاستياء لدى بعض الجماهير.