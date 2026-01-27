قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
رياضة

شوبير يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة فسخ عقد أشرف داري مع الأهلي

أشرف داري
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة بشأن ملف فسخ التعاقد بين اللاعب المغربي أشرف داري، والنادي بالتراضي.

وقال شوبير عبر تصريحات برنامجه الاذاعى :"والد أشرف داري اشترط حصول نجله على مبلغ 2.5 مليون دولار كاملة، مقابل الموافقة على إنهاء التعاقد مع النادي الأهلي دون اللجوء إلى أزمات قانونية أو تصعيد رسمي، وهو ما وضع إدارة القلعة الحمراء أمام مأزق مالي جديد في ظل التزاماتها المتعددة".

وأكد شوبير أن أشرف داري سبق له إحضار عرض احتراف رسمي من أحد الأندية الأوروبية خلال الفترة الماضية، في محاولة لفتح باب الرحيل بشكل ودي، إلا أن اللاعب تمسك بالحصول على كامل قيمة عقده المبرم مع الأهلي، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة النادي التي رأت أن الطلب غير مناسب في هذا التوقيت.

وأشار شوبير إدارة النادي الأهلي باتت قريبة من تحمل القيمة الكاملة لعقد أشرف داري، والمقدرة بنحو 2.5 مليون دولار، خاصة في ظل صعوبة إيجاد حلول بديلة ترضي جميع الأطراف، وتجنب النادي الدخول في نزاعات قد تؤثر على استقراره الفني.

وختم شوبير أنه سبق وتحدث في أكثر من مناسبة عن حجم الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها الأهلي نتيجة عقود بعض اللاعبين، ومن بينهم أشرف داري، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تسببت في حالة من الجدل والاستياء لدى بعض الجماهير.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير المغربي أشرف داري أشرف داري

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

بشير التابعي يكشف حقيقة عرض الـ 5 ملايين دولار لـ بيزيرا الزمالك

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

برلماني: جائزة التميز الحكومي تعزز ثقافة الابتكار وتعيد الاعتبار للخدمة العامة

رئيس هيئة قناة السويس يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب

رئيس هيئة قناة السويس يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب

كيف حافظ قانون حماية المستهلك على بيانات المستهلكين؟

بالصور

كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

السوشيال ميديا والأطفال

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

بمشاركة 1000 شخص.. تدشين برنامج "أنوار الموهبة" لرعاية واكتشاف المواهب بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

