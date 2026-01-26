أحمد شوبير: نجم الزمالك مقضيها ولا تهمني مهارات بيزيرا

علق الإعلامي أحمد شوبير، على أداء ثنائي نادي الزمالك، بعد تعادل الفريق أمس الأحد مع المصري البورسعيدي 0-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "لدي مليون علامة استفهام على الثنائي شيكو بانزا وخوان بيزيرا، الأول شعور شخصي أنه لاعب قوي جدًا، أشعر أن مهاراته عالية وأنه لاعب مميز، لكنني لا أرى في أدائه سوى أقل من 50% من إمكانياته الحقيقية".

وتابع: "أنا لا أعرف ما يحدث، يبدو أن الأمور لا تسير بالشكل المطلوب، فالأداء لا يعكس ما يمتلكه من إمكانيات، رغم أن إمكانياته جيدة جدًا، تشعر وكأنه لاعب (مقضيها) هذا تصوري الشخصي".



وأضاف: "أما خوان بيزيرا، جمهور الزمالك في البداية كان متحمسًا له، وقلت لهم دعونا نراقب الأداء الجماعي أولًا، فهذا أمر مهم جدًا، نعم هو يسيطر على الكرة ويركض ويتحرك بشكل ملفت، لكن هل الإيجابية الهجومية متواجدة بقوة مع خوان بيزيرا في الزمالك؟ هل يغير من شكل الهجوم؟".

وتابع: "يعني أنا أرى إن سيف الجزيري دائمًا يغير شكل الهجوم، وعندما ينزل أشعر أنه قد يسجل هدفًا، أما بالنسبة لجمهور الزمالك، فقد أشادوا بـ خوان بيزيرا كثيرًا، لكن عندما نتحدث عن شيكو بانزا وخوان بيزيرا وسيف الجزيري، ومعهم آدم كايد، الأربعة محترفون، هل هذا كافٍ؟ من الناحية الهجومية الأربعة جيدون، والدباغ الخامس يُثقل الفريق، فما الذي تنتظره أكثر من ذلك؟".

واختم: "بصراحة هناك شيء غريب يحدث، أنا أرى أن بيزيرا جيد لكنه لم يحقق الإيجابية الكاملة على المرمى، فالموضوع يا جماعة ليس مجرد مهارات أو حركات فنية، ما أريده هو تقديم تمريرات حاسمة للأهداف، هذا هو ما أنتظره".