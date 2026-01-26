أحمد شوبير: وكيل جراديشار محترم والأهلي وحده من يحدد مصير اللاعب

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن مستقبل جراديشار لاعب الأهلي، في ظل ما تردد مؤخرًا بشأن موقفه داخل القلعة الحمراء، بعد تصريحات وكيله.



وأوضح شوبير أن وكيل أعمال اللاعب أكد استمرار جراديشار مع الأهلي، مشددًا على أنه لم يطلب رحيله، وأن القرار النهائي يعود لإدارة النادي وحدها.



وأشاد شوبير بتصريحات وكيل اللاعب، مؤكدًا أنها جاءت في إطار من الاحترام والهدوء، دون الدخول في أي أزمات أو إثارة للجدل، واصفًا إياه بالوكيل المحترف.



وأضاف أن وكيل جراديشار يسعى لنجاح اللاعب، ويدرك جيدًا قيمة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب حال مشاركته بشكل منتظم سيكون إضافة جيدة، في الوقت الذي يبحث فيه الأهلي عن مهاجم جديد وسط حالة من السرية التامة.