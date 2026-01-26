قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور
كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الفراخ اليوم 26 يناير
انتهاء تصوير برنامج رامز جلال في الرياض| خاص
حلول برلمانية لأزمة إعفاء هواتف القادمين من الخارج
تفاصيل طرح شهادات الادخار من بنك ناصر الاجتماعي .. فيديو
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف
وزارة الري تبحث آليات إدارة وتوزيع المياه وفق أحدث البيانات والنماذج الذكية
اللجان النوعية بالنواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء والمهن الرياضية
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
رياضة

شوبير: مقارنة بلعمري بعلي معلول اختبار صعب

يوسف بالعمري
يوسف بالعمري
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أبرز التحديات التي قد تواجه المغربي يوسف بلعمري، الظهير الأيسر المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في إطار خطة تدعيم الفريق وفق رؤية المدير الفني الدنماركي ييس توروب.


وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية ببرنامج «مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن بلعمري كان يمتلك عدة عروض قبل انتقاله إلى القلعة الحمراء، إلا أن التحدي الأكبر الذي ينتظره يتمثل في المقارنة الدائمة مع النجم التونسي علي معلول، أحد أبرز اللاعبين الذين مرّوا على هذا المركز داخل النادي.


وأشار إلى أن جماهير الأهلي تربطها علاقة خاصة ومليئة بالمشاعر بعلي معلول، نظرًا لما قدمه من مستويات استثنائية على مدار 7 مواسم، جعلت تكرار تجربته أمرًا بالغ الصعوبة، وهو ما يضع أي لاعب جديد في هذا المركز تحت ضغط كبير.


واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن يوسف بلعمري يمتلك إمكانيات فنية مميزة، إلا أن كسب ثقة جماهير الأهلي سيكون تحديًا حقيقيًا في ظل الإرث الكبير الذي تركه علي معلول داخل النادي.

الاهلي شوبير برنامج شوبير يوسف بالعمري

