شوبير: مقارنة بلعمري بعلي معلول اختبار صعب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أبرز التحديات التي قد تواجه المغربي يوسف بلعمري، الظهير الأيسر المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في إطار خطة تدعيم الفريق وفق رؤية المدير الفني الدنماركي ييس توروب.



وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية ببرنامج «مع شوبير» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن بلعمري كان يمتلك عدة عروض قبل انتقاله إلى القلعة الحمراء، إلا أن التحدي الأكبر الذي ينتظره يتمثل في المقارنة الدائمة مع النجم التونسي علي معلول، أحد أبرز اللاعبين الذين مرّوا على هذا المركز داخل النادي.



وأشار إلى أن جماهير الأهلي تربطها علاقة خاصة ومليئة بالمشاعر بعلي معلول، نظرًا لما قدمه من مستويات استثنائية على مدار 7 مواسم، جعلت تكرار تجربته أمرًا بالغ الصعوبة، وهو ما يضع أي لاعب جديد في هذا المركز تحت ضغط كبير.



واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن يوسف بلعمري يمتلك إمكانيات فنية مميزة، إلا أن كسب ثقة جماهير الأهلي سيكون تحديًا حقيقيًا في ظل الإرث الكبير الذي تركه علي معلول داخل النادي.